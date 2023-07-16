Выглядит как красивая лужайка: 56-летняя бабушка потратила €29 000 на татуировки (фото)

По словам женщины, теперь она любит себя как никогда прежде. А без малого 200 тысяч подписчиков в ее Instagram ежедневно пишут комплименты.

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56-летняя жительница Германии потратила 29 тысяч евро на татуировки по всему телу, чтобы выглядеть как "красивый луг". Теперь тело Керстин Тристан покрыто тату чуть менее, чем полностью, и, по ее словам, она любит себя как никогда прежде. Как, судя по всему, и почти 200 тысяч подписчиков в Instagram женщины, где она делится фото/видео.

Первую свою татуировку Керстин сделала десять лет назад.

На ее ногах теперь яркие розы, на плечах — леопардовый принт, геометрические узоры — на ногах и смелые рисунки — на шее.

"Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу красивый луг, полный цветов, который нужно любить", — пояснила она.

56-летняя бабушка не чувствовала себя комфортно "в собственной шкуре

Столь радикально изменить внешний облик женщина решилась из-за того, что не чувствовала себя комфортно "в собственной шкуре", но теперь может любоваться бабочками.

Поклонники в комментариях тоже осыпают ее комплиментами и сравнивают с произведением искусства.

Татуировки Керстин Тристан

Примечательно, что прежде, чем сделать первое тату в 2015 году, Керстин говорила, что "ненавидит татуировки".

Напомним, что Меган Фокс сделала новое тату в пикантном месте. Актриса решила избавиться от надписи, напоминающей о бывшем муже.

Также сообщалось, что Круз Бекхэм показал свою новую татуировку, навеянную музыкой.