Виглядає як красива галявина: 56-річна бабуся витратила €29 000 на татуювання (фото)

За словами жінки, тепер вона любить себе як ніколи раніше. А майже 200 тисяч підписників у її Instagram щодня пишуть компліменти.

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56-річна мешканка Німеччини витратила 29 тисяч євро на татуювання по всьому тілу, щоб виглядати як "красивий луг". Тепер тіло Керстін Трістан вкрите тату трохи менше, ніж повністю, і, за її словами, вона любить себе як ніколи раніше. Як, судячи з усього, і майже 200 тисяч підписників в Instagram жінки, де вона ділиться фото/відео.

Перше своє татуювання Керстін зробила десять років тому

На її ногах тепер яскраві троянди, на плечах — леопардовий принт, геометричні візерунки — на ногах і сміливі малюнки — на шиї.

"Коли я дивлюся на себе в дзеркало, я бачу красиву галявину, повну квітів, яку потрібно любити", — пояснила вона.

56-річна бабуся не почувалася комфортно "у власній шкурі"

Настільки радикально змінити зовнішній вигляд жінка зважилася через те, що не почувалася комфортно "у власній шкурі", але тепер може милуватися метеликами.

Шанувальники в коментарях теж обсипають її компліментами та порівнюють із витвором мистецтва.

Татуювання Керстін Трістан

Примітно, що перш ніж зробити перше тату 2015 року, Керстін говорила, що "ненавидить татуювання".

Нагадаємо, що Меган Фокс зробила нове тату в пікантному місці. Актриса вирішила позбутися напису, що нагадує про колишнього чоловіка.

Також повідомлялося, що Круз Бекхем показав своє нове татуювання, навіяне музикою.