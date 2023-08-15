Не поняла что не так: туристка залезла в знаменитый фонтан Треви, чтобы набрать воды (видео)

Туристы продолжают неподобающе вести себя, посещая исторические достопримечательности. Женщина не поняла, что она сделала не так и пыталась доказать свою правоту охраннику.

Женщина залезла в фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить свою бутылку водой, что стало очередным примером неадекватного поведения туристов на исторических объектах Италии этим летом. Об этом пишет The Insider.

В ролике, снятом 18 июля очевидцем по имени Лекс Джонс, видно, как женщина перебирается через ряд камней, чтобы добраться до центра культовой достопримечательности.

Затем она наполняет свою бутылку из фонтана, после чего охранник использует свисток и останавливает женщину. После разговора с туристкой охранник уводит нарушительницу.

"Везде висели таблички с надписью, что это запрещено", — рассказал Джонс.

Туристка, похоже, не поняла, что она сделала не так, и попыталась доказать свою правоту охраннику, добавил Джонс. Пока неясно, была ли женщина оштрафована или арестована.

За несколько недель до этого другой турист возмутил местные власти, искупавшись в фонтане Треви 28 июля в синей футболке и шортах, сообщает итальянская газета Corriere Della Serra. По данным издания, зрители хлопали и болели за него.

Советник Рима по крупным событиям, спорту, туризму и моде Алессандро Онорато назвал этот инцидент "чистым варварством" и заявил, что он показывает, что штрафов и "призывов к здравому смыслу" уже недостаточно для того, чтобы сдержать туристов.

Он призвал министерства культуры и внутренних дел Италии помочь городу в обеспечении соблюдения правил, запрещающих пить и купаться в исторических фонтанах, которые были подписаны в 2018 году.

Власти иногда указывают на сцену из фильма "Дольче Вита" 1960 года как на источник вдохновения для туристов, купающихся в фонтане Треви. В этой сцене актеры Анита Экберг и Марчелло Мастроянни купаются в его водах.

Инцидент с фонтаном также связан с тем, что в июле два подростка-туриста нанесли ущерб Колизею.

Ранее Фокус сообщал, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.

Также стало известно, что ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тысяч долларов. Мать мужчины призвала читать все, что написано в договорах о страховании от начала до конца, поскольку желанный отпуск может обернуться трагедией.