Нашел ту самую среди 22 миллионов: женщина стала уникальным донором почки для мужа (фото)

Мужчина услышал свой диагноз около 12 лет назад и все это время врачи лечили его препаратами. После ухудшения состояния здоровья начался поиск доноров и результат удивил не только пару, но и специалистов.

В Великобритании женщина стала донором почки для своего мужа, что стало по истине уникальным случаем. Их совместимость составляет один случай на 22 миллиона человек. Об этом пишет New York Post.

Речь идет о 49-летней Донне Крид, которая спасла своему 51-летнему мужу Даррену жизнь. Врачи были крайне удивлены, когда увидели, что родной человек подходит в качестве донора, ведь это редкость.

Донорство почки: диагноз

12 лет назад Даррену Крид озвучили диагноз — поликистоз почек. Это генетическое расстройство, которое приводит к образованию кист в почках. Врачи сразу же назначили специальное лечение, которое и замедлило негативные действия заболевания на некоторое время.

В Британии женщина стала донором почки для своего мужа Фото: New York Post

В прошлом году его состояние здоровья резко ухудшилось и функция почек упала до 19%, что стало причиной истощения организма.

Донорство почки: лечение

Мужчине грозил длительный диализ на время, пока врачи не нашли бы подходящего кандидата, который смог бы пожертвовать одной из почек.

"Мы пошли и попросили родственников, друзей и многих людей согласиться пройти тестирование. Но первым человеком, которого проверили, была Донна, и, что невероятно, нам повезло, поскольку она оказалась совместимой", — рассказал мужчина.

Семья была потрясена результатами. Даррен крайне благодарен своей жене, ведь она подарила ему лучший подарок, который только можно было сделать — жизнь.

В Британии женщина стала донором почки для своего мужа Фото: New York Post

У людей в современном мире больше шансов выиграть лотерею, чем найти своевременно донора, но супругам повезло.

"Мы действительно не думали, что я подойду, потому что шансы очень мизерные, но каждый тест, который мы проводили, показывал, что мы совместимы", — сказала Донна.

Сначала процедура была запланирована на июнь, но за день до операции у Даррена подскочило артериальное давление и его отправили на диализ. Уже в июле врачи все же провели пересадку органа и Даррен проснулся после вмешательства хирургов новым человеком.

Сейчас продолжается реабилитация, но мужчина из Британии чувствует себя намного лучше и полноценнее, чем последние годы. Раньше от усталости у него даже не было сил поговорить с женой, но теперь он полон энергии.

В Британии женщина стала донором почки для своего мужа Фото: New York Post

Напомним, 20 июля сообщалось, что в Украине впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячному ребенку. 4-летний брат малыша стал донором стволовых клеток. Мальчика врачи уже выписали из медицинского учреждения и он поехал в Ивано-Франковскую область.