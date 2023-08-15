Из прошлого в будущее и наоборот: люди могут "гулять во времени" через "ледяной мост" (фото)

На нашей планете есть одно место, где можно перемещаться на день вперед и на день назад. Однако это запрещено законом, потому что один из островов принадлежит Америке, а второй России.

США и РФ могут быть серьезными соперниками на международной арене, но на Земле есть одно место, где можно пройти между двумя сверхдержавами, когда замерзнет лед. Об этом пишет Daily Star.

На нашей планете есть одно место, где можно перемещаться на день вперед и на день назад — правда, это запрещено законом. За таким необычным занятием можно застать людей на островах Диомида. Еще более странным и необычным его делает то, что оба конца путешествия находятся на территории России и США.

Пара островов в Беринговом проливе официально называется Большой Диомид, который является российским, и Малый Диомид, который входит в состав американского штата Аляска. В самых близких точках эти два острова находятся на расстоянии менее 4 километров друг от друга.

"Острова Диомида разделяют всего 4 километра, но больший остров опережает своего меньшего соседа почти на сутки (21 час), поскольку они расположены по обе стороны от Международной линии перемены даты, которая проходит через Тихий океан и отмечает границу между одним календарным днем и следующим", — информирует научная страница Geeky Dude в Facebook.

В самых близких точках эти два острова находятся на расстоянии менее 4 километров друг от друга Фото: Facebook

Из-за того, что по центру острова проходит Международная линия перемены даты, они получили прозвища Остров вчерашнего дня и Остров завтрашнего дня.

Большой Диомид опережает Малый Диомид почти на сутки, но не полностью. Из-за того, что часовые пояса определяются местными жителями, остров Завтра фактически опережает остров Вчера только на 21 час.

Несмотря на огромную разницу во времени, зимой из-за резкого понижения температуры лед между двумя островами замерзает.

"Ледяной мост, который образуется между двумя островами зимой, позволяет, хотя и незаконно, пройти небольшое расстояние между ними и "путешествовать во времени". Большой Диомид является самой восточной точкой России, а на Малом Диомиде живет небольшая община", — передает Geeky Dude.

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