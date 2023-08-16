Купили развалины: семья превратила заброшенный дом в особняк стоимостью $1,5 млн (фото)

Современная реинкарнация здания, построенного по индивидуальному проекту архитектора в 2013 году, излучает высокое качество интерьера когда люди переступают порог входной двери.

Семья Дой, купившая и отремонтировавшая развалившийся фермерский дом West View Farm недалеко от побережья в Уэльсе, превратила его в дом своей мечты стоимостью 1,5 млн долларов США. Об этом сообщаюсь The Mirror.

Некоторые покупатели, рассматривая потенциальный новый дом, с трудом представляют себе, как можно изменить декор, вписать в него мебель или переделать пространство в соответствии со своим образом жизни. Однако семья Дой, посетив заброшенный бывший фермерский дом расположенный в Национальном парке Пемброкшир-Кости, смогла увидеть в нем потенциальное будущее современное жилье.

Издание отмечает, что расположенный на 16 акрах преимущественно равнинной местности дом открывает широкие виды на побережье и замок. Редко можно встретить здание в таком выгодном положении с панорамным видом на море и таким огромным участком земли.

Окна и двери от пола до потолка полностью закрывают торцевую часть новой пристройки Фото: Behind The Lens Media WS

Дои, очевидно, знали, что делали, когда покупали дом, который рушился и был полон обломков и пыли. Если посмотреть на жилье в его нынешнем виде, то главным дополнением к бывшему полуразрушенному зданию является торцевое крыло, спроектированное таким образом, чтобы полностью раскрыть завораживающие виды с обоих этажей.

Окна и двери от пола до потолка полностью закрывают торцевую часть новой пристройки. Гостиная, расположенная внизу, может похвастаться самым выгодным положением в стеклянной части дома. Сидя за дверями и окнами, из которых открывается вид на три стороны, даже в плохую погоду можно почувствовать себя почти полностью погруженным в сельскую местность.

В главной гостинной есть камин Фото: Behind The Lens Media WS

В хорошую погоду можно распахнуть двери, ведущие прямо на солнечную террасу со скамейкой, откуда открывается, возможно, лучший в округе вид на сельскую местность. Главная гостиная просторна. Ей придает уют и теплоту деревянный пол светлых тонов и большой камин с поленьями.

Наверху находится спальня хозяина дома, которая также выигрывает от оформления оконными панелями от пола до потолка. Благодаря наличию балкона здесь также можно распахнуть двери.

Главная спальня имеет коридор из встроенных шкафов от входа до основной зоны сна, так что нет никакой возможности загромоздить открывающийся вид лишней мебелью, кроме кровати и пары удобных кресел у окна.

Ферма West View Farm выставлена на продажу с предложением более 1,5 млн долларов. По словам агента, продающего дом, его энергоэффективность соответствует рейтингу "А".

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