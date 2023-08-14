"Эталон роскоши": блогер показал заброшенный особняк исчезнувшего "криптокороля" (видео)

Ютубер Дэйв Freaktography побывал внутри роскошного здания, которое когда-то принадлежало бесследно исчезнувшему бизнесмену.

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Личность "криптокороля" неизвестна, но его заброшенный особняк был обнаружен в Канаде. В подвале блогер Дэйв, известный в интернете под ником Freaktography, нашел целый комплекс для майнинга криптовалюты. Об этом пишет Daily Star.

Огромное здание стоимостью 3,14 млн фунтов стерлингов, расположенное на юге провинции Онтарио, было обнаружено городским исследователем Дэйвом. В интерьере можно увидеть массивную деревянную винтовую лестницу, джакузи и целую комнату, предназначенную для добычи биткоинов.

В подвале неизвестный владелец установил большую установку, в которой находились сотни пустых коробок для SD-карт и другого технического оборудования. Кто был владельцем этого помещения, неизвестно.

В интерьере можно увидеть массивную деревянную винтовую лестницу, джакузи и целую комнату, предназначенную для добычи биткоинов Фото: Jam Press

"Когда-то этот особняк был эталоном роскоши и богатства, но сейчас он стоит обветшалый и забытый, окутанный аурой таинственности. Ходят слухи, что печально известный "криптокороль" бесследно исчез, оставив после себя империю разбитых мечтаний и заброшенных криптопроектов. Осторожно ступая по разрушающимся руинам, мы наткнулись на неожиданный поворот — здесь были обнаружены следы чьего-то пребывания. В этом заброшенном особняке поселился некий человек, что придало нашему исследованию дополнительную интригу", — рассказал Дэйв.

Кроме того, на территории дома были обнаружены тысячи медицинских масок и хирургических халатов, совершенно новых и в коробках. В настоящее время дом выставлен на продажу как свободная земля, предназначенная для застройки, а сам дом приходит в упадок.

Эта невероятная находка удивила зрителей Дэйва. Некоторые даже начали сравнивать майнинг фермы с лабораториями для наркотиков.

"Мне кажется странным, что все эти криптодобывающие штуки, спрятанные и разбазаренные GPU, которые вы там нашли, вызывают такое же чувство, как если бы человек наткнулся на заброшенную лабораторию по производству метамфетамина во время исследования города", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что жителям швейцарского города запретили пользоваться авто. Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.