Просила этого не делать: невеста бросила мужа на следующий день после свадьбы

Свадьба должна стать одним из самых счастливых дней в жизни, но для одной невесты этот день был полностью испорчен, когда ее муж совершил странный и неуважительный поступок, в результате которого она почувствовала себя "оскорбленной".

Женщина, которая решила сохранить свое имя в тайне, была настолько потрясена действиями своего партнера, что уже на следующий день потребовала развода. Об этом пишет The Mirror.

Невеста объяснила, что у нее было "одно правило", которое она не хотела бы нарушать в день своей свадьбы. Она сказала мужу, что не хочет, чтобы он тыкал ей в лицо свадебным тортом, когда придет время его разрезать. Но вместо того, чтобы уважать ее желание, жених поступил еще хуже. Он схватил ее за голову и ткнул лицом в торт.

"Я вышла замуж перед Рождеством и надеюсь, что к концу января разведусь или аннулирую брак. Меня никогда не волновало замужество, но я не была против него. Поэтому, когда мой парень сделал мне предложение в 2020 году, я решила согласиться. Каждый из нас взял на себя примерно половину ответственности за организацию свадьбы, но я думаю, что была довольно разумна в плане компромиссов, когда он действительно чего-то хотел", — писала невеста в сообщении, отправленном в колонку советов "Dear Prudence" на сайте Slate.

Единственным требованием невесты было не пачкать ее тортом Фото: Slate

Единственным жестким требованием женщины было то, что на приеме мужчина не должен был тыкать ей в лицо тортом.

"Будучи разумным человеком, который хорошо меня знает, он этого не сделал. Вместо этого он схватил меня за затылок и засунул мою голову в него. Это было запланировано, так как торт был уничтожен, а у него была куча кексов в качестве запасного варианта", — продолжила она.

Девушка была возмущена случившимся. Она сказала своему новому мужу, что с ним "покончено". С тех пор ее завалили звонками родственники, считающие, что она не права, что так быстро расторгнула брак.

"Я ушла. На следующий день я сказала ему, что между нами все кончено. Я остаюсь при своем мнении. Дело в том, что на праздники все родственники собрались вместе, чтобы сказать мне, что я должна дать ему второй шанс. Они говорят, что я слишком бурно реагирую из-за своих проблем. Они также продолжают говорить мне, что я люблю его — хотя сейчас я этого совсем не чувствую", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

В ответ автор колонки посоветовала невесте настаивать на разводе, несмотря на просьбы отменить его, поскольку действия ее мужа являются "тревожным сигналом".

Позднее это сообщение было размещено на форуме Reddit "Wedding Shaming", где люди были ошеломлены поступком жениха.

"Это даже не милое касание тортом к носу, он врезал ей по голове и унизил ее", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.