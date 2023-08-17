Таинственное место Пакваджи: ученые заметили НЛО недалеко от американского Бостона (фото)

Команда исследователей отправилась в болотную местность и ей с помощью инфракрасного излучения удалось выявить неопознанный объект, создававший "помехи магнитного поля".

Недалеко от Бостона, штат Массачусетс, в районе, известном как загадочный треугольник Бриджуотер, были замечены неопознанные летающие шары. Об этом сообщает издание Мirror.

НЛО были зафиксированы недалеко от крупного города США, где якобы обитает легендарное болотное существо, известное как Пакваджи.

Американские исследователи Пол Бебан и Эндрю Бустамант занялись расследованием, чтобы узнать, что же за шары пролетели возле таинственного места. До этого ученые занимались "делом Пакваджи".

"Это вещь, которая заманит вас в лес шарами света. Или она будет звать вас: "Следуй за мной, следуй за моим светом, следуй за моим голосом", — объясняют они.

Так, команда наткнулась на неожиданное явление, похожее на НЛО. Используя дроны и инфракрасное излучение для обнаружения очагов тепла, они обыскали болотистую местность, прежде чем уловили "помехи магнитного поля".

Инфракрасное излучение для поиска НЛО

Спустя некоторое время исследователи отправили дрон, обратно при этом магнитные помехи все еще присутствовали. А сразу после снова появились шары движущегося света.

Существует мнение, что яркий свет был сгоревшим метеором, когда он вошел в атмосферу Земли. Однако некоторые местные жители были убеждены, что свет больше походил на приземление НЛО на соседней улице.

Если после катастрофы "летающей тарелки" на Земле окажутся инопланетяне, то что будет дальше? Фокус уже писал о том, что эксперты считают, что факт падения на планету внеземного корабля вероятно будут скрывать военные. Но эта тайна не останется секретом слишком долго.