Самое грязное место Великобритании: мужчина не убирал 10 лет и накопил тонны мусора (фото)

53-летний британец настолько ненавидел уборку, что не занимался ей на протяжении последних десяти лет. После он обратился к специалистам, чтобы навсегда изменить свою жизнь.

Британец утверждает, что не убирал и не наводил порядок в своем доме 10 лет. В результате он даже не мог добраться до своих выключателей, поэтому ему приходилось использовать шест, чтобы включать и выключать их. Об этом сообщает издание Мirror.

Поддержание порядка в доме является важным занятием для большинства людей. Но для некоторых поддержание чистоты не всегда является приоритетом.

Так, один мужчина настолько ненавидел уборку, что не делал этого более 10 лет. Пятидесятитрехлетний Джим из Грейвсенда, графство Кент, за долгие годы накопил тысячи предметов и собрал тонны пыли и грязи.

По словам британца, его квартира была настолько захламлена, что он даже не мог дотянуться до своих выключателей и включал и выключал их с помощью длинного шеста, вместо того, чтобы карабкаться по кучам предметов, которые он собирал в течение 25 лет.

Мужчина не убирал 10 лет и накопил тонны мусора

"Мы живем в самом грязном месте Великобритании — гигантские крысы бесчинствуют, а мусор виден из космоса", — торжественно заявил он журналистам.

Джим обратился за помощью к уборщице, которая была в ужасе от состояния дома Джима.

Несмотря на то, что он был взволнован, когда его дом был очищен от беспорядка, к счастью, клинер смогла превратить его дом в опрятное и чистое пространство, и Джим, казалось, был в восторге от своего нового чистого дома.

После глобальной уборки он даже стал использовать антибактериальные салфетки. Этот шаг он считает "изменением жизни".

Напомним, что исследование показывает, что уборка на кухне может помочь избавиться от лишних килограммов. Десятилетиями ученые проводят сотни исследований, которые направлены на поиск эффективных методов борьбы с лишними килограммами без изнурительных тренировок и жестких диет. Новое исследование показывает, что это вполне реально.