Жильцы были напуганы: женщина достала двух огромных питонов с потолка их дома (видео)

Владельцы дома услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей. Девушка по имени Тиарна, балансируя на кухонном столе, смогла справиться с двумя огромными питонами.

В Австралии женщина выманила двух змей-самцов с потолка дома на Саншайн-Кост в юго-восточном Квинсленде. Об этом пишет Daily Mail.

Жильцы дома услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей. Девушка по имени Тиарна из компании Sunshine Coast Snake Catchers довольно легко справилась с поставленной задачей.

Вырезав небольшое квадратное отверстие в потолке над кухней, женщина использовала щипцы для змей, чтобы извлечь питонов через маленькое отверстие. Балансируя на кухонном столе, Тиарна просунула свой инструмент в вырезанную дыру и через несколько секунд уже вытаскивала через него двух массивных ковровых питонов.

Она без труда извлекла первого питона после того, как рептилия обвилась вокруг ее правой руки. Держа рептилию за голову, она медленно снимает второго питона, который головой вперед свисает с крыши.

Женщина использовала щипцы для змей Фото: Facebook/sunshine coast snake catchers 24/7

Тиарна не паникует и продолжает крепко держать голову питона, а вторая змея крепко обвивается вокруг ее правой руки. Затем она спускает длинную змею с крыши, как длинную веревку, используя для опоры верхнюю часть правого плеча, чтобы высунуть хвост змеи из небольшого пространства крыши.

В конце концов Тиарна сняла обеих змей с крыши, но одна из них распуталась и попыталась вырваться из хватки женщины.

Не обращая внимания на это испытание, можно услышать, как Тиарна говорит находящемуся рядом мужчине: "Ненавижу так держать их головы", после чего сходит с кухонного стола. На заднем плане слышно, как другой мужчина говорит: "Господи".

Видео этого момента было опубликовано на странице организации Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 в Facebook.

"Она сделала это так легко! Теперь я хочу футболку с Тиарной", — написал один из зрителей.

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Также стало известно, что из океана выползла огромная ядовитая морская змея. Ее длина была чуть больше метра, а вес от 2 до 3 килограммов. Они заметили, что животное было в плохом состоянии.