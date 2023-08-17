Один в пустом городе: "путешественник во времени" думает, что он последний живой человек

Мужчина рассказывает, что он "путешественник во времени" и застрял в 2027 году. Парень поделился предполагаемым доказательством того, что он остался "единственным выжившим", а остальные люди исчезли.

Таинственный парень по имени Хавьер, который утверждает, что перенесся в 2027 год, поделился доказательством того, что он "последний живой человек", гуляя по туристическим местам Рима в полном одиночестве. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина впервые попал в сеть в 2021 году, заявив, что он перенесся на шесть лет в будущее, где оказался единственным человеком, оставшимся в мире.

С тех пор парень, публикующий сообщения под ником @unicosobreviviente (что переводится как "единственный выживший"), выложил новые кадры прогулки по пустынному Риму.

Автомобили и коммунальные службы стоят на своих местах, неиспользуемые, а вокруг Колизея есть ограждения, которые, по его мнению, доказывают, что он "все еще один в мире".

В переводе видео, которое было распространено на итальянском языке, он сказал, что покидает Рим.

"Здесь я не нашел ответов на свои вопросы. Я все еще одинок в этом мире. Скоро мы увидимся", — сказал парень.

Зрители TikTok разделились во мнении, что ролик может быть настоящим.

"Если вы застряли в 2027 году. Как ты оказался в TikTok? Как у тебя появился телефон и как он работает?" — спросил один из пользователей соцсети

Некоторые люди шутили, что они сейчас в отпуске в Риме и там все хорошо.

"Я здесь в отпуске. Это невозможно. Он действительно один", — написал один из зрителей.

Кроме этого люди предложили мужчине посетить другие более оживленные места.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.