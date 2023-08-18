Нет ни одной пары обуви: музыкант, который 8 лет ходил босиком, раскрыл свой секрет

Человек, у которого уже 8 лет нет ни одной пары обуви, говорит, что не возражает против хождения по битому стеклу, но ненавидит ощущение бархата.

39-летний житель Великобритании, которого прозвали "Босоногий Бен" из-за того, что он восемь лет ходил босиком, поделился основными выводами, полученными в результате отказа от обуви. Об этом пишет Metro.

Музыкант Бен Доннелли заявил, что ему нравится доказывать своим друзьям, что его ноги развились настолько, что ему больше никогда не понадобятся ботинки. Он утверждает, что его ступни стали сильнее, шире и даже пахнут лучше, чем раньше, когда он носил обувь.

"Два-три раза в год у меня в ступнях застревает стекло, которое приходится выковыривать, но теперь моя кожа стала настолько толстой, что это случается нечасто. Жизнь слишком коротка, чтобы носить обувь. С тех пор как я стал ходить босиком, мои суставы чувствуют себя лучше, и мне не так жарко. Когда я носил обувь, мои ноги пахли еще хуже", — рассказал британец.

Мужчина утверждает, что его ступни стали сильнее, шире и даже пахнут лучше Фото: Instagram/saxbend

Мужчина стал меньше носить обувь, когда начал учиться в университете, и полностью отказался от нее, когда ему исполнился 31 год. Бен ходил в походы по Великобритании и за границу, в том числе в Индию, Болгарию и Норвегию. Британец также отказывается от обуви на футбольных матчах и в пабе.

"Редко, когда кто-то встает на мои ноги, но это временная боль. Однажды я ехал в переполненном поезде, и кто-то стоял на ступнях целых пять минут, это было больно", — пояснил он.

Музыкант признается, что ходить по мятому бархату — его самое нелюбимое ощущение.

"Мне никогда не нравилось ходить по бархату, но, к счастью, я не так часто с ним сталкиваюсь. Теплый дождь по тротуару — мое любимое ощущение", — добавил мужчина.

Фиона Торнтон так часто отказывается от обуви, что незнакомые люди постоянно предлагают ей ее купить Фото: Metro

Издание отмечает, что Бен не единственный человек, который перешел на босоногий образ жизни. Фиона Торнтон так часто отказывается от обуви, что незнакомые люди постоянно предлагают ей ее купить.

"Люди подходят ко мне и говорят: "Вы знаете, что у вас нет обуви?" По крайней мере, одна машина остановилась, чтобы спросить, не могли бы они дать мне обувь. Когда я была в Лондоне, молодая девушка начала снимать свои носки, чтобы отдать их мне", — рассказала она.

Британка считает, что босоногий образ жизни постепенно становится все более популярным, ведь "мир сильно изменился и люди стали гораздо более терпеливыми".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина оставил жену дома на 10 лет, чтобы путешествовать по миру. За эти годы он потратил 72 тысячи долларов США, воспользовался 351 автобусом, 158 поездами, 219 такси, 40 морскими контейнерами, а также лошадью, каретой и парусниками.

Также стало известно, что мужчина случайно купил "самое дорогое пиво в истории". Питер Лалор из Австралии хотел насладиться "очень английским" напитком. Он заплатил за пиво Deuchars IPA, однако не проверил сумму на устройстве для считывания карт, когда ему принесли счет.