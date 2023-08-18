"Стал мудрее": мужчина оставил жену дома на 10 лет, чтобы путешествовать по миру (фото)

За эти годы мужчина потратил 72 тысячи долларов США, воспользовался 351 автобусом, 158 поездами, 219 такси, 40 морскими контейнерами, а также лошадью, каретой и парусниками.

Related video

44-летний Тор Педерсен оставил свою жену дома в Дании на десять лет, чтобы отправиться в приключение всей своей жизни и посетить все страны мира, но, по его словам, это "дорогого стоило". Об этом пишет The Mirror.

Когда мужчина поставил перед собой грандиозную задачу посетить все 203 страны мира, не летая на самолете, он думал, что всего лишь на четыре года оставит дома свою возлюбленную. Спустя целое десятилетие он наконец-то достиг поставленной цели и вернулся в Копенгаген, чтобы воссоединиться со своей второй половинкой Ле, которая все это время оставалась с ним в отношениях.

За эти годы он потратил 72 000 долларов США, воспользовался 351 автобусом, 158 поездами, 219 такси, 40 морскими контейнерами, а также лошадью, каретой и парусниками.

Мужчина уверен, что без поддержки своей жены не достиг бы поставленной цели Фото: SWNS

Пережив такой опыт Тор чувствует, что с трудом пытается психологически адаптироваться к нормальной жизни. По его словам, жизнь буквально "перевернулась с ног на голову".

"В течение десяти лет я, по сути, был кочевником. Это похоже на состояние комы. Моя жизнь перевернута с ног на голову. За это приходится платить. Я работаю над собой психологически. Мне требуется гораздо больше времени, чтобы по-настоящему вернуться домой", — пояснил он.

Тор прожил с 40-летним Ле всего год, когда решил отправиться в путешествие, но они обязались поддерживать отношения на расстоянии. Ранее он работал в сфере перевозок и логистики, 10 октября 2013 года отправился из Дании в Германию, проехал через Западную и Центральную Европу, затем через Скандинавские страны, после чего проехал через всю Америку. Затем он побывал на Карибах, в Западном полушарии, в Африке, Восточной Европе и Азии, не пользуясь самолетом и имея бюджет в 20 евро в день.

Женщине удалось навестить мужа всего 27 раз Фото: SWNS

Во время десятилетнего путешествия Тор и Ле, которая является врачом, поддерживали связь по интернету, и ей удалось навестить его всего 27 раз. Когда датчанин застрял в Гонконге на два года во время пандемии, ему удалось жениться на своей любимой по сети, чтобы она могла поехать к нему.

Когда ограничения были сняты, он отправился на Мальдивы и 23 мая 2023 года завершил свое путешествие. В итоге мировой тур Тора занял девять лет, девять месяцев и 16 дней, и ему потребовалось 10 паспортов, чтобы преодолеть огромное расстояние в 382 083 км.

Датчанин финансировал путешествие за счет спонсорских средств, сбережений, кредитов и краудфандинга.

"Это равнялось расстоянию до Луны. Это был опыт, превосходящий все остальные. Я стал мудрее на 50-60 лет, узнал о культуре, истории и геополитике. Это бесконечно", — пояснил мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что блогер исследовал остров "бессмертных" и узнал, почему люди там живут так долго. Дрю Бински, побывавший во всех странах мира, отправился в путешествие на Окинаву, чтобы узнать, в чем заключается секрет местных жителей, которым удается доживать до 100 лет.

Также стало известно, что загадочная "пирамида", обнаруженная подо льдом в Антарктиде, вызвала ажиотаж в сети. Недавно были получены спутниковые снимки, и многие люди убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света.