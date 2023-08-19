"Ужин-убийца": женщина увидела страшное и знакомое лицо в приготовленной курице (фото)

Сделав любимое блюдо своего мужа, Шантель Уоррик не поверила своим глазам, когда увидела на мясе черты лица жуткого персонажа. Фото стало вирусным, люди в соцсетях начали писать о своих предположениях.

45-летняя Шантель Уоррик, мать троих детей, была напугана, когда заметила лицо Майкла Майерса из фильма "Хэллоуин" на своей приготовленной на ужин курице. От такого сходства у нее по спине побежали мурашки. Об этом пишет Daily Express.

Сделав любимое блюдо своего мужа Стива, женщина не поверила своим глазам, когда увидела на мясе лицо жуткого персонажа. Она призналась, что вид этого блюда был "ужасен", и оно полностью отбило у нее охоту есть остатки пищи.

"Я решила приготовить охотничью курицу для своей второй половинки и была шокирована, когда она стала похожа на Майкла Майерса из "Хэллоуина", — написала Шантель в Facebook.

Пост женщины быстро набрал популярность, собрав более 7 000 лайков и комментариев. Некоторые люди даже отметили сходство с "Кожаным лицом" из фильма "Техасская резня бензопилой", которое, как известно, надевало кожу своей жертвы в качестве маски.

"Когда я посмотрела на это, я невероятно испугалась. Я крикнула своему мужу "Стив, Стив, посмотри на это!". Сначала я подумала, что оно похоже на Франкенштейна, но потом оно определенно стало напоминать Майкла Майерса из фильма "Хэллоуин". Это было ужасно. Стив увидел лицо и сказал, что оно тоже выглядит ужасно. Но он все равно съел его, ему было все равно", — написала Шантель.

Британские СМИ показали фото людей, увидевших жуткое лицо в своем ужине Фото: Kennedy News & Media

Шантель не смотрела фильм "Техасская резня бензопилой", но признала, что сравнения с "Кожаным лицом" были вполне обоснованными, судя по фотографиям, которыми поделились в комментариях другие.

"Это ужасно. Это не то, что вы хотели бы видеть, глядя на свой ужин. Мой муж съел его, он более смелый человек, чем я, это точно. Я не большой поклонник фильмов ужасов, я еще не смотрела этот фильм, но он у меня в списке на просмотр", — сказала она.

Издание отмечает, что курица Хантера — блюдо, состоящее из куриной грудки, завернутой в бекон и политой соусом барбекю и сыром. Шантель готовит его не часто. Однако иногда она потакает любви своего мужа к этому блюду, подавая его с чипсами.

"Волосы — это соус барбекю, сыр образует лицо. Там, где находятся глаза, я думаю, это место, где сыр расплавился в соусе барбекю. А во рту, наверное, проступает бекон", — пояснила женщина.

После того как в интернете появилась информация об этой ужасающей находке, многие пользователи стали оставлять комментарии, чтобы выразить свое согласие с тем, что "лицо" похоже на Майкла Майерса и Кожаное лицо из фильма "Техасская резня бензопилой".

"Вот это да! Это ужасно! Ты все еще ешь это? Да, я сегодня не усну. Спасибо большое!" — написал один из пользователей соцсети.

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