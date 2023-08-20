"Всю жизнь пинала ногами": девушка рассказала, что неправильно пользовалась туалетом

По словам девушки, когда подруга рассказала, как нужно пользоваться общественным туалетом, она была ошеломлена.

18-летняя пользовательница Reddit, не называя своего имени, рассказала другим юзерам, что только недавно узнала, что в общественных туалетах для смыва надо нажимать на кнопку, которая обычно расположена на унитазе или встроена в стену стразу за ним. По ее словам, она всегда нажимала рычаг ногой и думала, что так и нужно, пишет Mirror.

Девушка объяснила, что ее мама страдает пограничной гермофобией, то есть панически боится заразиться микробами при контакте с другим человеком или предметом. Этот страх она передала своей дочери.

"Я неправильно пользовалась туалетом. Вы знаете, что обычно есть рычаг, который нужно нажать, чтобы смыть? Я нажимала его ногой", — объяснила автор поста.

Несколько месяцев назад девушка разговаривала со своей подругой, и в какой-то момент та что-то сказала о смыве туалета нажатием кнопки рукой.

"Я скривилась и спросила, почему. Затем настала ее очередь смутиться, и она сказала: "Потому что вы должны смывать это так?". Затем она продолжила спрашивать меня, как я смываю, и я сказала, что пользуюсь для этого ногой. Я была совершенно ошеломлена тем, что она использовала свою руку, а она была сбита с толку и потрясена тем, что я, по сути, пинала туалеты всю свою жизнь. Достаточно сказать, что она устроила мне огромное д***мо за это, и теперь мои прошлые действия преследуют меня каждый раз, когда я думаю о том, чтобы воспользоваться общественным туалетом", – продолжила топикстартер.

Рассказ девушки разделил публику на два лагеря. Одни недоумевали, а другие признавались, что ради соображений гигиены и безопасности делают то же самое.

"Я просто комкаю немного туалетной бумаги и использую ее, чтобы нажать на кнопку/рычаг, не касаясь ее. Бросьте ее сразу, и она тоже смоется, или выбросьте ее в мусорное ведро, если оно есть. Гораздо проще, чем использовать свою ногу", — пишут пользователи.

Правда, были и противоположные мнения.

"Ваш мобильный телефон, вероятно, грязнее, чем общественный туалет. Просто помойте руки, когда закончите, и все будет в порядке", – говорится в одном из комментариев.

Ранее Фокус писал, что арендаторы устроили слежку за девушками в туалете дома, который те снимали.