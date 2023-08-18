Подглядывали в ванной и туалете: хозяева дома испортили девичник арендаторам (видео)

В арендованном доме девушки заметили фальшивые стены и скрытые камеры, а также получили сообщение на телефон, чтобы не трогали батареи в ванной.

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В США группа девушек решила устроить девичью вечеринку перед свадьбой одной из них в арендованном доме, который нашли на сайте Airbnb, где сдают в аренду квартиры и дома. Девичник превратился в ад. Об этом рассказывает издание Mirror.

Отмечается, группа девушек арендовала роскошный дом с четырьмя спальнями в Калифорнии и отдыхала там несколько часов, пока одна из них не обнаружила фальшивую стену и скрытую комнату наверху.

Свой отдых девушки снимали на видео. Ужас начался, когда они зашли в гидромассажную ванну и веселились там, а потом получили звонок от оператора, который попросил их не трогать электрические панели. В ванной комнате они также заметили двустороннее зеркало.

Далее одна из гостей обнаружила, что стена, которую они считали прочной, на самом деле была фальшивой, и когда ее толкнули, она открылась к секретной лестнице. Это не было бы проблемой, если бы в заметке Airbnb не было конкретно указано, что лестницы нет и это дом для одной семьи.

Понятно, что женщины были немного напуганы, но хотели дать их подруге Алекси провести приятное время перед свадьбой, поэтому отбросили тревожные мысли в сторону и продолжили отдых. Однако в течение вечера произошел ряд других странных инцидентов, которые им не понравились.

Сидя в саду, они заметили, что камеры наблюдения следят за ними, когда они двигаются. Около 23:00, появился незнакомый мужчина, и когда его спросили, кто он, тот ответил, что он — техник, который работает с обогревателем. Затем они заметили, что в окне наверху зажегся свет.

Подняв глаза, они увидели мужчину, который смотрел на них сквозь жалюзи. Девушки вызвали полицию.

Полиция вышла и связалась с Airbnb , чтобы вызвать хозяина. Он сказал, что придет через 25 минут, но вдруг оказался там через две-три минуты.

Девушки возмутились, что снимали жилье без владельцев, но они все время присутствовали в доме.

Прибыла полиция, они провели обыск и подтвердили, что наверху был второй блок, и к нему шла лестница. Они также подтвердили, что на верхнем этаже в собственности есть определенное количество оборудования для наблюдения. Разумеется, напуганные, Алекса и ее друзья собрали вещи и уехали, проехав два часа назад в родной город.

В конце концов арендаторки поделились своей историей в сети и оставили негативный отзыв на сайте об этом доме.

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