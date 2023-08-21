"Живу с родителями": мэр не может купить дом в городе, которым она руководит (фото)

Наташа Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре прошлого года, получив более 60% голосов избирателей. Женщина до сих пор выплачивает студенческие кредиты.

Стремительно развивающийся рынок жилья в регионе Ватерлоо в Канаде очень близок мэру поселка Уилмот Наташе Салонен. Она рассказала, что жизнь в этом регионе действительно недоступна для молодого специалиста. Об этом пишет CTV Kitchener.

Несмотря на то, что женщина зарабатывает около 90 тысяч долларов в год, работая мэром, членом регионального совета и в местной электрокомпании, она говорит, что не может позволить себе купить жилье в возглавляемом ею муниципалитете.

"Я живу дома с родителями. Жизнь в этом регионе действительно недоступна для молодого специалиста, имеющего университетские долги, и я знаю, что я в этом не одинока"., — говорит Салонен.

Население поселка Уилмот, расположенного недалеко от Китченера-Ватерлоо, составляет около 22 000 человек. По данным Ассоциации риэлторов региона, в прошлом месяце средний дом в городке продавался за 916 167 долларов.

Стоит отметить, что Салонен всего 28 лет, но ее ситуация все же уникальна среди ее политических коллег.

"За столом я поняла, что из всех моих коллег-мэров в регионе я единственная не имею собственного дома", — говорит она.

Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре 2022 года Фото: CTV Kitchener

Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре 2022 года, получив более 60% голосов избирателей. Она до сих пор выплачивает студенческие кредиты после окончания Оксфордского университета в Англии в 2019 году и говорит, что это является причиной того, что она не может позволить себе дом.

По ее словам, многие из ее друзей, которым за 20, тоже не могут позволить себе жилье в Уилмоте.

"Один из них только что был выставлен на продажу. Я не знаю, по какой цене он был продан, но его стоимость составляла 798 900 долларов, а площадь — около 1 000 квадратных футов", — добавила женщина.

Однако мэр признает, что есть люди, находящиеся в гораздо худшей ситуации, чем она, и говорит, что этот проект не обязательно рассчитан на молодых специалистов, получающих такую же зарплату, как она сама.

Женщина надеется, что руководители муниципалитетов смогут объединить усилия для создания возможностей и для этой категории населения.

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