Шутили о призраке: студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец (фото)

Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

В 2013 году в США студенты жили в доме в Колумбусе во время учебы в Университете штата Огайо, когда стали замечать, что ящики остаются открытыми, свет включается, а ночью раздаются звуки. Об этом пишет Daily Star.

Группа студентов, испугавшихся "призрака" в своем доме, была ошеломлена, обнаружив, что "паранормальная активность" на самом деле исходила от человека, о котором они не знали. Все время он жил в их подвале.

В доме, жило десять молодых людей — восемь парней и две девушки. Они учились в университете Огайо. Со временем они стали замечать, что в подвале часто оставались открытыми коробки, свет включался сам по себе, а ночью раздавались странные звуки. Таинственные события случались так часто, что они стали шутить про "духов" в доме. Через месяц молодые люди решили исследовать подвал, где нашли запертую дверь.

Встревоженные жильцы дома вызвали полицию, которая пробилась в таинственную комнату и обнаружила там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Когда хозяин дома и полицейские открутили дверную ручку, они обнаружили жилую спальню Фото: YouTube@/Lantern OSU

Когда хозяин дома и полицейские открутили дверную ручку, они обнаружили жилую спальню с фотографиями, телевизором и одеждой.

"Потенциально это могла быть страшная ситуация… Две из 10 соседок в нашей секции дома — девушки, а в наших комнатах нет замков на дверях", — рассказал Марк Хартман The Lantern в 2013 году.

Парень рассказал, что когда в доме отключалось электричество, кому-то приходилось идти к электросети в подвале, где однажды его сосед по комнате действительно столкнулся с незнакомцем.

"Парень сказал, что его зовут Джереми, но не стал отвечать на вопросы Бретта и просто вышел из дома", — добавил Хартман.

Издание отмечает, что мужчина жил в подвале в течение длительного времени, не платя за аренду. Для входа в подвал он использовал боковую дверь, которую другие члены дома никогда не видели.

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