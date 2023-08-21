Секретная база: на картах Google нашли "дверь в бункер нацистов" в Антарктиде (фото)

Предположения о том, что здесь может находиться "убежище Гитлера", скорее всего, являются данью популярной в интернете теории заговора, согласно которой нацисты продолжили жить после Второй мировой войны на скрытой базе.

Пользователи Google Maps считают, что нашли "нацистский бункер", обнаружив спрятанную в Антарктиде дыру, в которой, по их мнению, Гитлер мог бы выжить во время войны. Об этом пишет Daily Express.

Предполагаемая "дверь в убежище" была замечена зорким пользователем Facebook, который 30 июля выложил снимок экрана в социальные сети.

На озадачивающем снимке, полученном с Google Maps, изображен затененный квадратный след, напоминающий вход, спрятанный на востоке огромного антарктического ледяного щита. Любители конспирологии не преминули предположить, для чего может быть использована эта дверь: многие считают, что это может быть секретная база правительства или даже нацистский бункер.

Предположения о том, что здесь может находиться "убежище Гитлера", скорее всего, являются данью популярной в интернете теории заговора, согласно которой нацисты выжили после войны на скрытой базе в Антарктиде. Немецкая экспедиция на полюс в 1938 году с целью попытаться добыть собственный китовый жир, с 1947 года вызывает множество споров среди любителей конспирологии.

Наиболее популярные теории предполагают, что во время месячного пребывания в Арктике военные построили подо льдом огромную военную базу, где нацистская элита якобы могла бы выжить после войны.

"Дверь" была замечена зорким пользователем Facebook, который 30 июля выложил снимок экрана в социальные сети Фото: Kennedy News & Media

Другие предполагали, что из-за размеров "дверного проема" зловещее место может быть домом для других загадочных существ, таких как "мерзкий снеговик" или великаны.

Некоторые даже сравнили арктический вход с загадочной фотографией "инопланетной двери" на Марсе, сделанной в мае 2022 г., которая, по утверждению НАСА, оказалась всего лишь скальным образованием.

Изображение причудливого "входа" в Антарктиде было опубликовано с подписью "Дверь во льдах" и набрало более 1600 лайков и комментариев в Facebook.

"Интересно. Значит, это может быть вход в неизвестный нам мир за пределами Антарктиды", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал о загадке людей племени Вадома, у которых ноги похожи на страусиные. У них запрещены браки за пределами общины, чтобы не допустить развития у других племен генетической мутации, которая, по их словам, помогает им быстрее лазать по деревьям.

Также стало известно, что загадочная "пирамида", обнаруженная подо льдом в Антарктиде, вызвала ажиотаж в сети. Недавно были получены спутниковые снимки, и многие люди убедились, что загадочная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте может являться новейшим чудом света.