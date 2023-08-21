Решила рискнуть: женщина переехала в дом на краю скалы, который упадет в море через 10 лет

Перед получением ключей Энджи Уилсон была предупреждена о надвигающейся угрозе. Однако женщина просто влюбилась в прекрасный вид на море и уютный переулок. Она заявила, что решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".

66-летняя Энджи Уилсон переехала в свое бунгало 1930-х годов с двумя спальнями в Скратби, Норфолк (Великобритания), в 2010 году. Тогда женщине сказали, что она проживет в этом здании всего 25 лет, но ее это не испугало. Об этом пишет Daily Star.

Мать, чей дом, стоящий на краю скалы, через десять лет упадет в море, говорит, что не переживает по этому поводу. Британка не боится разрушения своего жилья, поскольку "не будет жить вечно".

Женщина переехала в бунгало 1930-х годов с двумя спальнями в Скратби в 2010 году, и тогда ей сказали, что она проживет в этом доме всего 25 лет. Перед тем как получить ключи, местный житель и ее адвокат предупредили ее о надвигающейся угрозе эрозии. Однако британка просто влюбилась в прекрасный вид на море и уютный переулок. По ее словам, она решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".

Спустя 13 лет Энджи по-прежнему счастливо живет в этом доме со своей собакой и партнером Ричардом Инглендом Фото: SWNS

Спустя 13 лет Энджи по-прежнему счастливо живет в этом доме со своей собакой и партнером Ричардом Инглендом и утверждает, что практически не заметила последствий эрозии, о которой ее предупреждали.

"С тех пор как я переехала, я заметила, наверное, два или три ведра глины, упавшей с края обрыва. Мой сад находится примерно в 18 футах от обрыва, поэтому я уверена, что у меня еще есть время, пока это не станет реальной угрозой. Я считаю, что у меня самый лучший вид на море, которым я любуюсь каждый день. Мне здесь очень нравится", — сказала она.

Энджи говорит, что хуже всего, когда идут сильные дожди, и общий участок напротив ее жилья намокает и расширяется, делая его ближе к краю обрыва.

Однако британка просто влюбилась в прекрасный вид на море и уютный переулок Фото: SWNS

Однако она похвалила свой дом, который она купила за 70 000 фунтов стерлингов, за то, что он стойко переносит суровую погоду.

"Мое бунгало нестандартной конструкции, но в стенах много кирпича. Прошлые владельцы также сделали пристройки и модернизировали некоторые части дома, что очень помогло. Глина гораздо лучше справляется с погодными условиями, чем песок, поэтому дома в Хемсби сталкиваются с той же проблемой, но в гораздо больших масштабах. Я допускаю, что в конце концов наступит время, когда мой дом подвергнется эрозии, но я не думаю, что это произойдет при моей жизни", — добавила она.

В переулке на Scratby Crescent, где находится дом Энджи, 19 домов.

Энджи считает, что из построек ее жилье и еще четыре других находятся в наибольшей опасности. Владельцы соседних домов отказались от комментариев. На краю обрыва теперь установлены знаки, предупреждающие родителей об опасности и о том, что детям нельзя переходить через бетонные блоки, закрывающие доступ к ним с дороги.

Ранее Фокус сообщал, что мэр не может купить дом в городе, которым она руководит. Наташа Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре прошлого года, получив более 60% голосов избирателей. Женщина до сих пор выплачивает студенческие кредиты.

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