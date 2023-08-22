Не замечали раньше: собранные вместе монеты образуют "тайный" рисунок (фото)

Необычный набор был разработан Мэтью Дентом. По его словам, он придумывал различные идеи, прежде чем остановился на геральдическом варианте, который удивил людей.

Британские пенни, собранные вместе, образуют очень интересный рисунок. Об этом пишет Daily Star.

Оказывается, некоторые монеты имеют гораздо больше достоинств, чем кажется на первый взгляд. Многие люди заговорили о довольно интересных пенни после того, как кто-то привлек внимание к этой теме на Reddit.

"Знаете ли вы, что британские монеты, собранные вместе, образуют щит?" — написал пользователь популярного форума.

Он опубликовал фотографию всех монет вместе, и это по его мнению, выглядит "очень круто".

Набор был разработан Мэтью Дентом Фото: Reddit

Издание отмечает, что этот набор был разработан Мэтью Дентом. По его словам, он придумывал различные идеи, прежде чем остановился на геральдическом варианте.

"Я чувствовал, что решение задачи, поставленной Королевским монетным двором, заключается в едином дизайне. Единый с точки зрения темы, исполнения и покрытия поверхности монет", — сказал он в интервью Королевскому монетному двору.

После изучения различных идей мужчина решил, что шесть монет могут образовать щит, если их расположить горизонтально и вертикально, и эта идея сработала.

"Это соединение элементов королевского герба в единый дизайн имело приятную символику — объединение четырех стран Великобритании под властью одного монарха", — добавил он.

Обсудив эскизы Мэтью, члены комитета пришли к выводу, что для объединения всех элементов в единое целое необходима еще одна деталь. Это привело к тому, что монета номиналом 1 фунт стерлингов стала частью нового дизайна.

Ранее Фокус сообщал, что коллекционер показал невероятно редкую монету. Ее уникальность заключается в том, что она датирована двумя годами — 1992-м и 1993-м. Монета, разработанная дизайнером Мэри Милнер Диккенс, является одной из самых редких на сегодняшний день.

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