"Мне нужно заплатить за ботокс": австралийка решила сэкономить на хобби своего сына

Мама трех детей подробно описала свои косметические процедуры и подчеркнула, что это вселяет в нее уверенность и позволяет чувствовать себя счастливой, что сказывается и на других сферах жизни, в т.ч. воспитании детей.

Австралийка не позволила сыну заниматься дорогим видом спорта, поскольку нужно было оплатить ботоксные процедуры. В беседе с журналистами женщина признала, что на посторонний взгляд ее решение может показаться "эгоистичным", но отметила, что мамы часто первыми идут на "жертвы". Об этом сообщает News.com.ua.

Женщина сказала, что хотела бы позволить себе оплачивать и занятия спортом сына, и косметические процедуры. У нее трое детей: сын занимается двумя видами спорта, у других тоже есть свои любимые занятия.

Чтобы оплатить потребности всех пришлось бы отказаться от ботокса, на что уходит около 100 австралийских долларов в месяц (около 60 евро). Эти средства пошли бы на оплату стоимости занятий, форму и соревнований.

По словам женщины, ей очень нравится то, с какой страстью дети относятся ко всему, что делают, но вместе с тем считает, что необходим баланс.

Что же касается ботоксных процедур, женщина рассматривает их как один из элементов заботы о себе. Мама трех детей подробно описала косметические процедуры, на которые тратит деньги, и подчеркнула, что это вселяет в нее уверенность и позволяет чувствовать себя счастливой, что сказывается и на других сферах жизни, в т.ч. воспитании детей.

В будущем она надеется все же найти средства на занятия сына.

"Знаю, что некоторые не поймут мой выбор или его причины и посчитают эгоизмом то, что для меня в приоритете ботокс, а не детский спорт. Но забота о себе так сильно сказывается на благополучии, и я считаю, что мамы часто первыми идут на жертвы — и зачастую приходится жертвовать именно заботой о себе", — высказала свое мнение жительница Зеленого континента, добавив, что сын понял ее непростой выбор и в ответ просто "пожал плечами".

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