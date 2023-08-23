Говорили на своем языке: жившая в лесу семья 33 года не знала о Второй мировой войне (фото)

Трудности их жизни были невообразимы. Семья обходилась без продуктов, делала обувь из коры деревьев, а одежду латала конопляной тканью, выращенной из семян.

Семья Лыковых, которая жила в глубине заснеженного сибирского леса в 150 километрах от населенных пунктов, 33 года не знала, что произошла Вторая мировая война. Об этом пишет The Mirror.

Таежный лес в Сибири — один из последних великих заповедников на Земле. Тысячи километров густого соснового леса, изломанного зубчатыми горами, где зимние снега лежат с сентября по май.

Поэтому в 1978 году, когда группа советских геологов, занимавшихся поиском полезных ископаемых, заметила с вертолета признаки человеческой жизни, они не поверили. Но когда они вернулись обратно, стало ясно, что здесь, в месте, которое никогда не исследовалось, рядом с рекой без названия, в лесу была поляна, на которой росли, похоже, сельскохозяйственные культуры.

Группа советских геологов наткнулась на лагерь семьи Лыковых Фото: The Siberian T

Геолог Галина Письменская вспоминает момент знакомства с человеком, который там жил.

"Он выглядел испуганным и был очень внимательным. Надо было что-то сказать, и я начала: "Приветствую тебя, дедушка! Мы пришли в гости!". Старик ответил не сразу, но в конце концов мы услышали мягкий, неуверенный голос, который пригласил нас войти", — рассказала она.

Оказалось, что мужчина жил со своей семьей, всего пять человек, в небольшом, закопченном сарае, заставленном берестяными контейнерами с нарезанным сушеным картофелем. Глава семьи, Карп Лыков, говорил по-русски и рассказал, что он происходит из секты фундаменталистов-старообрядцев, которые долгое время подвергались гонениям со стороны царя, а затем коммунистов.

Однажды в 1936 году в их глухой деревне появился коммунистический патруль и расстрелял брата Карпа, когда они вместе работали в поле. Испуганный мужчина забрал свою семью и убежал в лес. Семья — его жена Акулина, сын Савин 9 лет и дочь Наталья 2 лет — взяла семена и в течение последующих лет уходила все глубже в лес, пока не оказалась на том самом месте, которое геологи заметили с воздуха. Двое младших детей, Дмитрий и Агафья, родились в глуши в 1940 и 1943 годах, никогда не видели людей, не принадлежащих к их семье, и разговаривали на своем странном языке.

Сейчас Агафье за семьдесят, и она по-прежнему живет там, одна в дикой местности Фото: Комсомольская правда

Единственной литературой для чтения были молитвенники и древняя семейная Библия. Трудности их жизни были невообразимы: обувь семья делала из коры деревьев, одежду латала конопляной тканью, выращенной из семян, и жила почти голодая. Они не знали ни о Второй мировой войне, ни о том, что человек высадился на Луну, хотя Карп догадывался о спутниках, увидев "быстро движущиеся звезды".

Акулина умерла от голода в 1961 году, когда поздний снег уничтожил весь урожай. Оставшиеся члены семьи спаслись, когда на их гороховой грядке проросло одно зернышко ржи — они бережно охраняли растение, пока не смогли собрать с него 18 зерен, что позволило им постепенно восстановить урожай.

В 1981 году трое из четырех детей умерли. Ни Карп, ни дочь Агафья не захотели покидать свой отдаленный дом, несмотря на предложения воссоединиться с прежней деревней. Мужчина умер там в 1988 году. Агафья осталась одна, сказав, что Господь все устроит. Сейчас женщине за семьдесят, и она по-прежнему живет там, одна в дикой местности.

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