Жуткий финал: пропавший миллионер "решил жить" с племенем каннибалов (фото, видео)

Ютубер Mr Ballen рассказал о том, как Майкл Рокфеллер был замечен в джунглях Новой Гвинеи спустя долгое время после того, как его считали погибшим. В сети гуляло множество теорий и догадок, однако новая версия поразила людей.

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Тайна пропавшего богатого жителя Нью-Йорка Майкла Рокфеллера, возможно, раскрыта после того, как появились кадры, на которых запечатлен обнаженный белый мужчина, охотящийся вместе с представителями племени каннибалов. Об этом пишет Daily Star.

Ютубер Mr Ballen рассказал о том, как миллионер был замечен в джунглях Новой Гвинеи спустя долгое время после того, как его считали погибшим.

Майкл Рокфеллер — член знаменитой богатой семьи Рокфеллеров — пропал без вести во время путешествия в Папуа-Новую Гвинею в 1961 году. 17 ноября небольшое судно, на котором он и голландский антрополог Рене Вассинг плыли на остров, попало в беду. Миллионера больше никогда не видели, и многие считают, что он был убит племенем. Однако недавно всплывшие кинокадры, снятые неподалеку от места исчезновения Рокфеллера, могут изменить это мнение.

Миллионер пропал без вести во время путешествия в Папуа-Новую Гвинею в 1961 году Фото: Shutterstock

"Репортер по имени Милт Маклин узнал от таинственного австралийца, который действительно недавно встретил Майкла Рокфеллера в джунглях Новой Гвинеи, недалеко от того места, где он предположительно исчез", — рассказал блогер.

Маклину не удалось найти пропавшего человека, но он снял большое количество фильмов о народности Асмат и их доме.

"Но 40 лет спустя, другая съемочная группа документалистов решила отправиться в Новую Гвинею и поискать Майкла, поскольку все еще ходили слухи о том, что он жив. Они обнаружили непросмотренные записи Милта Маклина, просмотрели их все и нашли среди многочасовых записей нечто невероятное. В кадр попадает каноэ, наполненное воинами племени Асмат. Это военный отряд, и, предположительно, они направляются на битву с каким-то другим племенем. Но среди этих больших сильных мужчин есть один человек, который совершенно не похож на других воинов племени Асмат. Это обнаженный бородатый белый мужчина, который — несмотря на плохое качество пленки — очень похож на Майкла Рокфеллера", — рассказывает Mr Ballen.

Один человек, который совершенно не похож на других воинов племени Асмат Фото: Daily Star

Издание отмечает, что идея о том, что Рокфеллер стал коренным жителем племени Асмат, — не единственное объяснение его исчезновения. Лорн и Лоуренс Блэр в своем документальном сериале "Огненное кольцо: An Indonesian Odyssey", встретили человека, который утверждал, что съел мультимиллионера из Нью-Йорка.

Исследователь Тобиас Шнеебаум услышал подобную историю от группы жителей деревни Асмат, о чем он написал в своей книге "Держи реку справа от себя: A Modern Cannibal Tale.

Карл Хоффман, журналист National Geographic, нашел дополнительное подтверждение этой истории и опубликовал мрачный отчет о смерти Рокфеллера. Три старейшины племени Асматов по имени Пип, Аджим и Фин обнаружили Рокфеллера, плавающего, обессилевшего, недалеко от берега. Они убили Рокфеллера в отместку за голландских исследователей, которые им были неприятны.

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.