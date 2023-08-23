Сидела несколько дней: кошка проехала более 800 км, застряв в решетке радиатора (видео)

Кошка по кличке Гизмо считалась пропавшей почти неделю. Таксист говорит, что она преодолела более 800 километров и это только в то утро, когда была обнаружена.

32-летний таксист Том Хатчингс из Великобритании считает, что кошка преодолела не менее 800 километров, застряв в решетке радиатора его автомобиля. Об этом пишет Sky News.

Житель города Тонирефайл (Уэльс), рассказал, что подпрыгнул от удивления, когда увидел животное внутри машины.

"Следующие 10 минут я пытался понять, как вытащить кошку. "Я до сих пор не могу понять, как она туда попал", — сказал он.

Хатчингс считает, что кошка преодолела более 800 километров и это только в то утро, когда она была обнаружена.

"Страшно подумать, что животное могло находиться там несколько дней. Только в тот день я проехал туда и обратно — Бристоль, Лланелли и до долины. Я не думаю, что такие вещи происходят очень часто, — заявил британец.

Кошка Гизмо была "очень счастлива", когда ее наконец освободили Фото: Sky News

Том Хатчингс открыл компанию Tommy's Taxis пару месяцев назад. При попытке вызволить кошку из решетки она была очень напряжена и впивалась когтями в руку таксиста. Кошка Гизмо была "очень счастлива", когда ее наконец освободили.

"Она забралась мне на плечо, когда я ее вытащил", — добавил мужчина.

Гизмо была родом из Мискина, расположенного примерно в 10 милях от Тонирефайла в Южном Уэльсе.

"Я не был в Мискине уже несколько недель, так что не похоже, что я поехал туда, а она вскочила. Я не был там целую вечность, поэтому не представляю, как животное оказался в моей машине. После этого я поговорил с ветеринарами, и тогда они назвали мне имя и сказали, что кошка пропал неделю назад", — добавил таксист

Владелец был очень благодарен и счастлив воссоединиться со своим домашним животным.

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