"Звучит как отмазка": собака сгрызла паспорт жениха за неделю до свадьбы (видео)

Жених и невеста вернулись домой и обнаружили, что их домашний питомец Чики по кличке Куриная Котлета сгрыз паспорт мужчины. Животное решило, что это новая игрушка.

Житель Бостона (США), у которого собака съела паспорт за неделю до запланированной свадьбы в Италии, сообщил, что его срочно записали на прием в Бостонское паспортное агентство. Об этом пишет UPI.

Донато Фраттароли и его невеста Магда Мазри пришли в четверг в мэрию Бостона, чтобы заполнить анкеты о намерении вступить в брак. Их свадебная церемония запланирована на 31 августа в Италии.

Через несколько часов они вернулись домой и обнаружили, что их собака Чики по кличке Куриная Котлета сгрызла паспорт жениха, а до их вылета в пятницу оставалось чуть больше недели.

"Наш очень милый полуторагодовалый золотистый ретривер решил, что, возможно, он не хочет, чтобы мы уезжали жениться. Поэтому он запрыгнул на стойку и решил, что мой паспорт — это новая милая игрушка, с которой можно поиграть", — рассказал мужчина газете Boston Herald.

Собака Чики по кличке Куриная Котлета сгрызла паспорт жениха Фото: UPI

Фраттароли и Мазри обратились за помощью в офисы депутата Стивена Линча и сенатора Эда Марки. По их словам, оба ответили быстро и сообщили, что будут рады помочь ускорить процесс.

Первоначально мужчине сообщили, что самое раннее время, когда он сможет получить паспорт, — это четверг в Атланте. Менее чем за сутки до вылета в Италию, но в понедельник утром он сообщил, что ему удалось добиться срочной встречи в паспортном отделе Бостона.

"Приближается самый важный день в моей жизни, и я должен быть уверен, что приду на него. Это почти как отмазка "собака съела мое домашнее задание", но с несколько большими последствиями", — сказал жених.

По словам мужчины, он рассчитывает прийти на прием в понедельник с новым паспортом. Позже Фраттароли подтвердил в Facebook, что ситуация "улажена".

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