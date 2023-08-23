Пережила пожар: редкая книга о Гарри Поттере будет продана за ошеломляющую сумму (фото)

Карине Хаушин было всего 15 лет, когда она выиграла одно из 15 призовых конкурсных изданий "Гарри Поттера и философского камня". По мнению экспертов, эта книга является технически самым редким изданием.

В Великобритании будет продана одна из самых редких книг о Гарри Поттере, когда-либо издававшихся. Об этом пишет Daily Star.

Карине Хаушин было всего 15 лет, когда ей удалось заполучить одно из 15 призовых конкурсных изданий "Гарри Поттера и философского камня". Оно было выпущено в честь 15-летия книги Дж. К. Роулинг и, по мнению экспертов, является технически самым редким изданием. Подписанные автором, такие экземпляры никогда не поступали в продажу.

В начале этого года в результате сильнейшего пожара в квартире Карины ее книга чуть не сгорела. К счастью, она уцелела. Предполагается, что книга будет продаваться по цене от 8 000 до 12 000 фунтов стерлингов. Нетронутый экземпляр Карины уйдет с молотка в аукционном доме Hansons в Биштон-Холле 5 сентября.

"Книга хранилась в моей детской спальне, а затем в кладовке моей квартиры. В начале года в этой квартире произошел трагический пожар. К счастью, никто не пострадал, но квартира стала непригодной для проживания. Я очень рада, что книга уцелела!", — сказала 26-летняя девушка.

По мнению экспертов, эта книга является технически самым редким изданием. Фото: SWNS

Карина получила книгу благодаря конкурсу, организованному издательством Bloomsbury в 2012 году с целью выявления самого большого поклонника Гарри Поттера в Великобритании.

Молодым людям было предложено написать письмо, в котором они объясняли бы, почему им понравилась эта книга, и постараться сделать это как можно более подробно. Победитель получил одну из эксклюзивных книг и семейный отдых в "Волшебном мире Гарри Поттера" в Universal Orlando.

Карина потратила время во время летних каникул на создание своего рассказа и сделала вырезанную вручную бирку с изображением волшебной палочки.

"Я была в экстазе, когда победила. Это было потрясающее чувство — быть одной из всего 15 человек, выбранных для участия в конкурсе. Но, признаться, я была немного расстроена тем, что заняла второе место и упустила возможность получить первый приз", — добавила Карина.

Теперь британка продает книгу, потому что хочет потратить деньги на свою свадьбу и будущее.

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