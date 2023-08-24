Чудовище с человеческими зубами: в сети опубликовали кадры обитателя глубин (фото, видео)

Рыбина способна своими "человеческими зубами" крушить ракушки и панцири крабов. Обитатель глубин живет до 20 лет и вырастает до двух метров.

Российский моряк Роман Федорцов опубликовал видео с рыбой, которую выловил из глубины океана. На видео он показывает, что рыба имеет полный рот зубов, которые выглядят, как человеческие. Об этом улове, а также других диковинках из океана, он рассказал в Instagram.

Федорцов работает на траулере, который занимается промышленной рыбалкой и базируется в Мурманске. Во время рейсов мужчина делает фото рыбин и другой живности, которая попадает в сети рыболовов.

В своем Instagram моряк показал кадры с существом, которое он назвал Wolffish. Оно имеет темно-серую пятнистую чешую и крупные плавники. В раскрытой пасти видны почти человеческие зубы — заметны даже коренные.

Зубатка — вид с закрытой пастью Зубатка — нижний ряд зубов Зубатка — челюсти

Комментаторы отметили это сообщение семью тысячами лайков и отметили, что рыба действительно очень зубастая, но замечательная: "Улыбнись, дорогая! Ты в камере! Замечательное создание!" Между тем автор подчеркнул, что "Зубов никогда не бывает много. Особенно зубастых зубов!"

Отметим, что Wolffish — это волчий угорь (или угреподобная зубатка), которая может жить на глубине 200 метров в Тихом океане в районе от Японии до Калифорнии. Продолжительность жизни — около 20 лет. За это время она может вырасти до 2,4 метра и веса 18,4 кг. Как свидетельствуют сообщения Федорцова, она встречалась ему не достаточно часто — предыдущая фотография с рыбой датирована весной 2022 года.

Моряк регулярно публикует фотографии с рыбами, которые имеют необычный вид. В подборке — мольва (Molva molva, достигает двух метров), редфиш (Sebastes, вырастает до 64 см и веса 4,4 кг), ликод (Lycodes, достигает 90 см), макурус (Albatrossia pectoralis, вырастает до 100 см, имеет на верхней челюсти два ряда зубов).

Ликод Бефубая Мольва Редфиш Макурус

Напоминаем, исследователи обнаружили рыбу, которая способна менять цвет чешуи. Главная цель изменения цвета — привлечение партнера для спаривания и защита от хищников. Между тем на глубине живут рыбы с "человеческими руками". Известно, что один из видов этих рыб дважды видели возле Австралии — они ползли по дну, опираясь на плавники, как на руки.