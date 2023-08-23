Рыба с руками: впервые за 25 лет замечен редкий глубоководный обитатель (фото)

О такой разновидности рыб известно крайне мало. Всего вылавливали двух особей, последний раз — в 1996 году.

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В Бассовом проливе, который разделяет побережья Австралии и Тасмании исследователи, изучавшие климатические изменения, заметили неуловимую разновидность "ходячей" рыбы с руками. Последний раз ее фиксировали на камеру более 25 лет назад. Об этом сообщает The Daily Mail.

О рыбе с руками известно мало, всего было поймано две такие особи, в 1986 и 1996 гг. у побережья австралийского штата Виктория.

Ученые обнаружили редкие кадры, просматривая запись, сделанную во время недавнего путешествия на судне CSIRO RV Investigator.

Представительница команды исследователей Карли Девайн сказала, что рыба с руками находилась на глубине 292 метра на краю подводного каньона у северо-восточной части Тасмании.

Есть несколько разновидностей таких рыб, которые передвигаются на плавниках, как на руках.

Среди них пятнистая рыба с руками, которая находится под угрозой исчезновения и обитает на глубине 5-15 м, еще более редкой считается красный подвид.

Редкая рыба с руками

Популяция пятнистых рыб прежде обитала в устье реки Дервент на юге Тасмании, но в 80-х годах прошлого века их численность резко сократилась.

По словам исследователей, на опубликованном снимке, судя по всему, изображена узкотелая рыба.

"На ней нет никаких опознавательных знаков. Она очень бледно-розового цвета. Ее верхняя часть намного крепче, если сравнивать с другими рыбами с руками", — сказала она.

Рыбу заметили на глубине 300 метров под водой, впервые за более чем 25 лет. Исследователи рассказали, что эти рыбы часто проводят время в одиночестве.

"Они часто одиноки. Когда мы ныряем за пятнистой рыбой с руками, они были всегда одни, — пояснила Девайн. — Очень одинокие маленькие существа".

Предпочтительная среда обитания и потенциальная популяция узкотелой рыбы с руками все еще не установлены.

Напомним, что исследователи показали меняющую цвет рыбу, которая может "видеть" даже кожей.

Также сообщалось, что рыбаки поймали девятиметровго "динозавра", но все же решили выбросить его за борт, потому что он неприятно пах.