Оставили гнить: заброшенное судно, проданное за 1 евро, отправят на свалку (видео)

Корабль собирались превратить в пятизвездочный отель, но в начале года он опрокинулся и надежды на его спасение не осталось.

Знаковый фрагмент истории судоходства Ирландии, несмотря на все усилия активистов, будет уничтожен. Об этом пишет Daily Star.

Судно MV Naomh Eanna было построено в Дублине в 1950-х годах и в 1960-х годах было основным видом транспорта для местных жителей, направлявшихся из Голуэя на острова Аран в Ирландии. Оно прослужило до 1980-х годов и было оставлено гнить в дублинском доке Grand Canal Dock на следующие 43 года.

Корабль весом 483 тонны в последние годы стал местной достопримечательностью. В 2015 году компания Irish Ship and Barge Fabrication Company Limited приобрела судно у Ирландского морского траста за 1 евро. Они планировали отреставрировать судно, но у них не хватало средств.

Целые группы активистов пытались отремонтировать судно и спасти исторический объект Фото: коллаж Фокус

Целые группы активистов пытались отремонтировать судно и спасти исторический объект, но в настоящее время оно находится в процессе утилизации. Его собирались превратить в пятизвездочный отель, но в январе 2023 года оно опрокинулось, и надежды на то, что его спасут, практически не осталось. Городской совет Голуэя также отказался от планов превращения судна в плавучий музей.

Никаких новостей о дальнейшей судьбе судна не было вплоть до 15 августа, когда рядом с ним появилась табличка, сообщающая о скором начале работ по утилизации. Спустя два дня специалисты приступили к демонтажу судна.

Процесс начался с поднятия корабля, и в течение следующих нескольких недель его будут разбирать на металлолом сверху вниз.

Однако перед тем как отправить судно на слом, городским исследователям из Uncharted Ireland удалось попасть внутрь, чтобы показать, в каком плачевном состоянии находится исторически знаковый корабль.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Франции затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето. Спасательное судно, прибывшее примерно через 45 минут после крушения, обнаружило, что носовая часть корабля частично погружена в воду, а "каюты уже затоплены". Семь пассажиров, включая владельца судна, плавали рядом на спасательном плоту.

Также стало известно, что со сгоревшего грузового судна достают уцелевшие авто. Корабль вез 3 784 автомобиля. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 оказались электромобилями. Стоимость груза оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.