Оставили гнить: заброшенное судно, проданное за 1 евро, отправят на свалку (видео)

Корабль собирались превратить в пятизвездочный отель, но в начале года он опрокинулся и надежды на его спасение не осталось.

Related video

Знаковый фрагмент истории судоходства Ирландии, несмотря на все усилия активистов, будет уничтожен. Об этом пишет Daily Star.

Судно MV Naomh Eanna было построено в Дублине в 1950-х годах и в 1960-х годах было основным видом транспорта для местных жителей, направлявшихся из Голуэя на острова Аран в Ирландии. Оно прослужило до 1980-х годов и было оставлено гнить в дублинском доке Grand Canal Dock на следующие 43 года.

Корабль весом 483 тонны в последние годы стал местной достопримечательностью. В 2015 году компания Irish Ship and Barge Fabrication Company Limited приобрела судно у Ирландского морского траста за 1 евро. Они планировали отреставрировать судно, но у них не хватало средств.

Целые группы активистов пытались отремонтировать судно и спасти исторический объект Фото: коллаж Фокус

Целые группы активистов пытались отремонтировать судно и спасти исторический объект, но в настоящее время оно находится в процессе утилизации. Его собирались превратить в пятизвездочный отель, но в январе 2023 года оно опрокинулось, и надежды на то, что его спасут, практически не осталось. Городской совет Голуэя также отказался от планов превращения судна в плавучий музей.

Никаких новостей о дальнейшей судьбе судна не было вплоть до 15 августа, когда рядом с ним появилась табличка, сообщающая о скором начале работ по утилизации. Спустя два дня специалисты приступили к демонтажу судна.

Процесс начался с поднятия корабля, и в течение следующих нескольких недель его будут разбирать на металлолом сверху вниз.

Однако перед тем как отправить судно на слом, городским исследователям из Uncharted Ireland удалось попасть внутрь, чтобы показать, в каком плачевном состоянии находится исторически знаковый корабль.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Франции затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето. Спасательное судно, прибывшее примерно через 45 минут после крушения, обнаружило, что носовая часть корабля частично погружена в воду, а "каюты уже затоплены". Семь пассажиров, включая владельца судна, плавали рядом на спасательном плоту.

Также стало известно, что со сгоревшего грузового судна достают уцелевшие авто. Корабль вез 3 784 автомобиля. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 оказались электромобилями. Стоимость груза оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.