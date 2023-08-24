Залишили гнити: покинуте судно, продане за 1 євро, відправлять на звалище (відео)

Корабель збиралися перетворити на п'ятизірковий готель, але на початку року він перекинувся і надії на його порятунок не залишилося.

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Знаковий фрагмент історії судноплавства Ірландії, попри всі зусилля активістів, буде знищено. Про це пише Daily Star.

Судно MV Naomh Eanna було побудовано в Дубліні в 1950-х роках і в 1960-х роках було основним видом транспорту для місцевих жителів, які прямували з Голуея на острови Аран в Ірландії. Воно прослужило до 1980-х років і було залишено гнити в дублінському доці Grand Canal Dock на наступні 43 роки.

Корабель вагою 483 тонни в останні роки став місцевою визначною пам'яткою. У 2015 році компанія Irish Ship and Barge Fabrication Company Limited придбала судно в Ірландського морського трасту за 1 євро. Вони планували відреставрувати судно, але у них не вистачало коштів.

Цілі групи активістів намагалися відремонтувати судно і врятувати історичний об'єкт Фото: колаж Фокус

Цілі групи активістів намагалися відремонтувати судно і врятувати історичний об'єкт, але нині воно перебуває в процесі утилізації. Його збиралися перетворити на п'ятизірковий готель, але в січні 2023 року воно перекинулося, і надії на те, що його врятують, практично не залишилося. Міська рада Голуея також відмовилася від планів перетворення судна на плавучий музей.

Жодних новин про подальшу долю судна не було аж до 15 серпня, коли поруч із ним з'явилася табличка, що повідомляла про швидкий початок робіт з утилізації. Через два дні фахівці почали демонтаж судна.

Процес почався з підняття корабля, і протягом наступних кількох тижнів його розбиратимуть на металолом зверху донизу.

Однак перед тим як відправити судно на брухт, міським дослідникам з Uncharted Ireland вдалося потрапити всередину, щоб показати, в якому жалюгідному стані перебуває історично знаковий корабель.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо. Рятувальне судно, яке прибуло приблизно через 45 хвилин після аварії, виявило, що носова частина корабля частково занурена у воду, а "каюти вже затоплені". Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту.

Також стало відомо, що зі згорілого вантажного судна дістають уцілілі авто. Корабель віз 3 784 автомобілі. Більшість із них були новими BMW і Mercedes-Benz, а 498 виявилися електромобілями. Вартість вантажу оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів.