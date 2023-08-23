Плавуче кладовище машин: зі згорілого вантажного судна дістають уцілілі авто (фото)

Корабель віз 3 784 автомобілі. Більшість із них були новими BMW і Mercedes-Benz, а 498 виявилися електромобілями. Вартість вантажу оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів.

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Минулого місяця руйнівна пожежа пронеслася по вантажному судну Fremantle Highway і знищила більшу частину розкішних автомобілів, що перебували на борту. Зараз тривають роботи з порятунку машин, яким вдалося уникнути полум'я. Про це пише Daily Star.

Судно, що стало, по суті, плавучим цвинтарем знищених розкішних автомобілів, загорілося 25 липня недалеко від узбережжя Нідерландів під час прямування з німецького порту Бремерхафен до Єгипту.

На судні перебувало майже 4 000 автомобілів, вартість яких оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів, і, як припускають, приблизно 2 700 із них було знищено.

На жаль, один із членів екіпажу загинув під час пожежі. Решті 22 вдалося врятуватися, деякі стрибнули в море. Постраждалих доправили в лікарню повітрям.

На судні перебувало майже 4 000 автомобілів Фото: RTL News

На початку цього місяця буксири перетягнули Fremantle Highway з Північного моря в голландський порт Еемсхавен для утилізації. У суботу (19 серпня) почався процес вивантаження придатних для порятунку автомобілів.

Тепер з'явилися перші знімки зсередини постраждалого від пожежі судна водотоннажністю 18 500 тонн. На фото з верхніх палуб видно кістяки автомобілів, вкриті кіптявою й абсолютно невпізнавані. Приблизно 1100 автомобілів вдалося уникнути полум'я, оскільки вони були упаковані на нижніх чотирьох поверхах.

Автомобілі були вивезені з Fremantle Highway після очищення на мобільній автомийці Фото: Shutterstock

На знімках видно, як у вихідні дні придатні до експлуатації автомобілі були вивезені з Fremantle Highway після очищення на мобільній автомийці. За словами представників компаній Boskalis і Multraship, вода, що використовувалася для миття автомобілів, буде зібрана й утилізована. Обидві фірми очікують, що операція з демонтажу займе більше ніж тиждень.

Вантажному судну буде дозволено залишатися в порту до кінця жовтня, після чого його буде відбуксировано в інше місце і, найімовірніше, здано на металолом.

Видання зазначає, що причина пожежі досі не зрозуміла. Спочатку рятувальники припустили, що причиною пожежі став акумулятор електромобіля, проте згодом рятувальники відмовилися від цієї версії.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо. Рятувальне судно, яке прибуло приблизно через 45 хвилин після аварії, виявило, що носова частина корабля частково занурена у воду, а "каюти вже затоплені". Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту.

Також стало відомо, що раптовий шторм змусив пасажирів круїзного лайнера "Independence of the Seas" бігти в укриття на мисі Канаверал. Ураганний вітер пронісся зоною басейну, підкидаючи в повітря шезлонги і парасольки. Перелякані люди намагалися знайти укриття, деяких вітром збивало з ніг.