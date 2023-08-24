Пустые дома и улицы: в Британии люди продолжают жить в "городе-призраке" (фото)

Постройки, расположенные в городке, были "отданы природе" и оставлены гнить на протяжении последних полутора десятилетий. Те немногие люди, которые живут в этом районе, твердо намерены довести планы прерванного строительства до конца.

Новый жилой комплекс Woolmill Place в Восточном Айршире (Шотландия) превратился в жуткий "город-призрак" после того, как застройщики прекратили реализацию проекта в 2007 году из-за банкротства. Об этом пишет Daily Star.

16 домов, расположенные в этом поселке, были "отданы природе" и оставлены гнить на протяжении последних полутора десятилетий. Работы начались в 2007 году и оценивались в 300 тысяч фунтов стерлингов, но внезапно прекратились, оставив после себя полуразрушенные здания и ощущение пустоты на улице.

Те немногие люди, которым удалось купить один из готовых домов, до сих пор возмущены отсутствием работ в этом районе.

Застройщики прекратили реализацию проекта в 2007 году из-за банкротства Фото: SWNS

Постановление о банкротстве затронуло застройщика в самый разгар строительства, в результате чего новый поселок оказался в состоянии "заморозки" вскоре после покупки земли за 2 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что жители поселка возмущены тем, как обстоят дела с соседними домами, они твердо намерены остаться на своих местах.

"Уже много лет ничего не делается. Нам обещали, что это будет прекрасная община. Если они не хотят больше строить, то хорошо — но продайте территорию тому, кто хочет", — говорит одна из жительниц комплекса.

Дома, выходящие на реку Айр и ферму Далгейн, остались в недостроенном состоянии Фото: SWNS

Издание отмечает, что дома, выходящие на реку Айр и ферму Далгейн, остались в недостроенном состоянии, а ванны и необорудованные туалеты разбросаны по всей территории. Люди, которые живут в этом районе, собираются остаться в "городе-призраке". Местные жители твердо намерены довести планы строительства до конца из-за чего может возникнуть напряженная ситуация с властями.

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.