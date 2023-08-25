Приносят жертвы: местные жители требуют убрать "дьявольскую" статую (фото)

Один из крупнейших городов мира стал центром разборок между недовольными жителями и верующими, которые не согласны с тем нужно ли убирать массивную статую.

В столице Таиланда жуткая религиозная статуя будет убрана с глаз долой по просьбе испуганных местных жителей, которые сообщили, что некоторые пытались принести в жертву собак, кошек и кроликов. Об этом пишет Daily Star.

Скандальная скульптура божества Кхру Кай Каео останется у отеля Bazaar на улице Ratchadaphisek Road в Бангкоке, но не будет находиться на виду у посетителей.

Четырехметровая статуя, выкрашенное в черный цвет, имеет красные глаза, ногти и желтые клыки. Ее высота не превышает 10 метров, разрешение на установку от городской администрации Бангкока (BMA) не требуется.

Скульптура привлекла к себе внимание 9 августа, когда она застряла под мостом во время транспортировки к святилищу Хуай Кхванг. Вскоре возникли вопросы о том, что представляет собой статуя, и, по сообщению телеканала CTN News, некоторые опасались, что она поощряет "поклонение дьяволу". По данным издания, после инцидента на мосту появились сообщения о том, что верующие покупают кошек, собак и кроликов для принесения в жертву.

Скульптура привлекла к себе внимание 9 августа, когда она застряла под мостом Фото: CTN News

BMA заявила, что, несмотря на шквал жалоб, статуя останется в здании, а губернатор Бангкока Чадчарта Ситтипунта спросили, действительно ли она противоречит каким-либо законам или нормам. Чиновник ответил, что на момент написания статьи никаких нарушений выявлено не было.

"Поскольку скульптура хорошо видна с улицы Ratchadaphisek Road, ее устрашающий вид может пугать прохожих и пассажиров. Мы понимаем, что скульптура вызывает у некоторых людей чувство дискомфорта, и постараемся найти решение", — сказал он в раговоре с Bangkok Post.

После этого Пимук Симародж, секретарь губернатора, сообщил, что между BMA и отелем было достигнуто соглашение о том, что статуя будет закрыта экраном, чтобы ее не было видно с дороги.

"Мы должны взвесить потребности двух групп людей: тех, кому неприятно видеть скульптуру, и верующих, которые не хотят, чтобы ее убирали. Экран не позволит прохожим видеть ее, но при этом позволит верующим выразить свое почтение", — заявил он.

Издание отмечает, что историки оспаривают утверждения некоторых людей о том, что статуя изображает наставника Джаявармана VII, бывшего короля Кхмерской империи.

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