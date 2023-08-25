Менял ножи: студентка получила 107 ножевых ранений, защищая мать от отчима (видео)

Мужчина думал, что его жена собирается развестись с ним и забрать все его деньги. Затем он разозлился на падчерицу, когда та попыталась пресечь нападение на свою мать.

В США 21-летняя студентка колледжа штата Вашингтон Анджелина Тран, посвятившая свою учебу и карьеру помощи другим людям, получила 107 ножевых ранений, защищая свою мать от нападения отчима в их доме в Сиэтле. Об этом пишет Fox News.

Девушка умерла от полученных ран 7 августа. Ее отчим, Нгиеп Кейн Чау, обвиняется в убийстве первой степени и покушении на убийство первой степени в связи с нападением на Анджелину и ее мать, которое было зафиксировано домашней камерой наблюдения.

"Это убийство, по-видимому, стало результатом гнева на свою падчерицу за то, что она вмешалась в нападение обвиняемого на ее мать. Вмешательство Анжелины Тран позволило ее матери убежать и спрятаться в соседней спальне, но обвиняемый не прекратил нападения", — говорится в жалобе, поданной в округ Кинг.

Как утверждается, Чау нанес матери Тран около 15 ударов по голове и лицу после того, как они поссорились на кухне. Студентка, которая, по-видимому, спал в это время, вышел из задней спальни и попытался вмешаться.

На записях камер видеонаблюдения, установленных в доме, видно, как Чау наносит 107 ударов острым предметом своей падчерице Фото: FOX News

Подозреваемый, предположительно, ударил Анджелину, которая отталкивала его от своей матери, чтобы у нее была возможность сбежать вниз по лестнице. По словам полицейских, он повалил девушку на пол, схватил нож и начал наносить ей удары в грудь. На записях камер видеонаблюдения, установленных в доме, видно, как Чау наносит 107 ударов острым предметом своей падчерице.

Чау якобы "протащил падчерицу через всю комнату" и нанес ей несколько ударов "большим ножом", говорится в документе о причинах преступления. Затем мужчина прервал нападение, чтобы "переодеться из-за крови" и "выбрать другой нож (тесак для мяса) из кухонного ящика, чтобы продолжить жестокое преступление. Мать Анджелины позвонила в службу спасения из спальни, где она пряталась.

Окровавленный Чау "держал в руках большой кухонный нож с фиксированным лезвием", когда полиция прибыла в дом на Бикон Хилл около 5 часов утра. Офицеры приказали ему бросить оружие и арестовали его.

"Я убил кого-то", — сказал он полицейским.

Анджелина была объявлена мертвой на месте происшествия, а ее мать была доставлена в ближайшую больницу Фото: LinkedIn

Анджелина была объявлена мертвой на месте происшествия, а ее мать была доставлена в ближайшую больницу.

"По собственному признанию обвиняемого, он намеревался зарезать и убить свою жену, если бы нашел ее до приезда полиции", — говорится в жалобе.

Согласно обвинительным документам, Чау рассказал следователям, что он думал, что его жена собирается развестись с ним и забрать все его деньги. Затем он разозлился на падчерицу, когда она попыталась пресечь нападение на свою мать.

Мужчина содержится в тюрьме округа Кинг. Ему назначили залог в 5 млн долларов. По данным прокуратуры, его единственная судимость — нарушение правил рыболовства в 2006 году.

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