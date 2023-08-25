В США дельфин, которого вытащили из океана для снимка в Instagram, найден мертвым (видео)

Разгневанные рыбаки и местные жители назвали подростка поймавшего животное "озабоченным панком". Парню грозит арест в соответствии с правилами незаконной рыбалки.

В США неназванному подростку угрожают расправой после того, как он выловил из моря детеныша дельфина, который впоследствии был найден мертвым. Об этом пишет Daily Star.

Длинноволосый парень опубликовал в Instagram фотографию, на которой он с трудом удерживает пострадавшее млекопитающее, а его приятель показывает оскорбительный жест в камеру на пляже во Флориде. Разгневанные рыбаки и местные жители назвали парня "озабоченным панком", и ему грозит арест в соответствии с правилами незаконной рыбалки.

Морские биологи подтвердили, что животное, которое было замечено в удаленных сейчас сообщениях, вызвавших всеобщий гнев, было детенышем, которого позже нашли мертвым на пляже.

После этого Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) было вовлечено в федеральное расследование по поводу фотографий, вызвавших возмущение. Обвинения пока не предъявлены, но морские биологи подтвердили, что погибший дельфин был успешно идентифицирован по форме плавников, сообщает Daily Mail.

Парень выловил из моря детеныша дельфина, который впоследствии был найден мертвым Фото: YouTube//News4JAX

Один из возмущенных рыбаков назвал подростка "недоумком", который считает, что действия молодого человека "наведут на остальных дурную славу".

"Он явно даже не раскаиваешься в своих действиях", — добавил он.

Доктор Куинси Гибсон из Программы исследования дельфинов Университета Северной Флориды заявил, что форма животного совпадает с той, что на фотографии.

Издание отмечает, что дельфины не способны выжить, если их вытащить из воды. Это приводит к удушью при длительном нахождении вне естественной среды обитания. В момент инцидента было опубликовано краткое заявление неназванного подростка, в котором он утверждал, что они с другом "пытались посмотреть, живо ли млекопитающее или ему нужна помощь".

Позже он заявил, что ничего не мог сделать, и вместо этого сфотографировался с дельфином, который, по словам доктора Гибсона, мог быть в тот момент жив.

"Существует очень маленькая вероятность того, что оно умерло недавно, когда его подобрали в воде. Но судя по тем сообщениям, которые я слышал, а также по фотографии и по тому, как ведут себя люди на снимке, создается впечатление, что они действительно поймали его и в тот момент он был, возможно, жив", — добавил специалист.

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