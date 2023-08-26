"Звоните 911": похищенную женщину спасла записка, переданная незнакомцу (фото)

Сотрудники полиции заявили, что короткое послание девушки, возможно, спасло ей жизнь. Задержанный мужчина ранее уже подозревался в похищении.

В США женщина, которую якобы похитил мужчина, выдававший себя за водителя Uber, спаслась благодаря записке, переданной незнакомцу на заправочной станции. Об этом пишет Daily Star.

Предполагается, что утром в понедельник (21 августа) женщину забрал из автосалона микроавтобус Honda, после чего она была объявлена в розыск. Однако ей пришла в голову хитрая идея, как спастись, когда она зашла в магазин Chevron в штате Аризона (США) и передала покупателю записку.

"Помогите. Звоните 911. Синий фургон Honda… едет в направлении Кингман — Лас-Вегас", — говорилось в записке, после чего она сообщала свое имя и номер телефона.

Незнакомец немедленно вызвал полицию, которая поспешила на место происшествия, сообщили в офисе шерифа округа Явапай.

"Клиент сообщил, что фургон только что выехал на запад по шоссе I-40, и дал описание одежды женщины и мужчины, с которым она ехала", — говорится в сообщении офиса шерифа.

Офицеры быстро обнаружили фургон и арестовали 41-летнего Джейкоба Уилхойта Фото: Yavapai County Sheriff’s Office

Офицеры быстро обнаружили фургон и арестовали 41-летнего Джейкоба Уилхойта, который ранее был объявлен в розыск после предполагаемого похищения женщины.

"Он был в парике и притворялся водителем Uber. Уилхойт удерживал ее, пока они ехали в Лас-Вегас и провели ночь в парке на озере Мид", — добавили в офисе шерифа.

Правоохранители также обнаружили в фургоне подозреваемого несколько единиц оружия. В настоящее время мужчине предъявлены обвинения в похищении, незаконном лишении свободы, нападении при отягчающих обстоятельствах, преследовании, угрозах и запугивании.

Издание отмечает, что личность женщины не установлена, и неясно, почему именно она стала объектом нападения. Также не понятно, как ей удалось добраться до бензоколонки, чтобы передать записку, но власти заявили, что этот шаг спас ее.

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