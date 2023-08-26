"Самый странный город": все люди живут в гигантской башне под одной крышей (видео)

Сейчас в 14-этажном здании, известном как Begich Towers, проживает около 85% жителей. В комплексе расположено 150 квартир, и он был создан для того, чтобы никто не выходил на улицу в суровые зимние месяцы.

Уиттиер — город в США, живущий под одной крышей. В башне Begich Towers, расположенной среди ледников и гор Аляски, находится все — от почтового отделения до полицейского участка. Об этом пишет Daily Star.

Сегодня, когда более половины мира живет в городах, многоэтажные жилые дома не являются чем-то необычным. Но в этом городе на Аляске совсем другая ситуация. В анклаве, расположенном в 58 милях к юго-востоку от Анкориджа, между ледниками и снежными вершинами гор находится город Уиттиер. В нем проживают всего 273 человека и его называют "самым странным городом Америки".

Если отмотать время назад до 2015 года, то все жители жили под одной крышей, а сегодня в 14-этажном здании, известном как Begich Towers, проживает около 85% жителей. В комплексе расположено 150 квартир, и он был создан для того, чтобы никто не выходил на улицу в суровые зимние месяцы.

В одном здании проживает около 85% жителей Фото: Shutterstock

Снаружи здание не может похвастаться каким-то особым внешним видом, но внутри все совсем по-другому: под одной крышей собраны все удобства города. На расстоянии одного лифта друг от друга находятся церковь, почта, рынок, поликлиника, полицейский участок и видеомагазин. Самодостаточное строение также соединено со школой туннелем, вырубленным в склоне горы.

"Люди думают, что это странно. Если бы у меня было одно слово, я бы сказал, что это волшебно", — рассказывает Дэйв Дикерсон и его жена Анна.

В город, расположенный в тени огромных гор, можно въехать и выехать лишь несколькими путями. Еще 15 лет назад единственным способом попасть в город по суше был железнодорожный транспорт по старому туннелю времен Второй мировой войны, если позволяла погода. К счастью, в настоящее время он переоборудован для движения автомобилей по двухмильному участку.

Зависимость поселения от нескольких проходов означает, что в случае катастрофы город окажется в затруднительном положении. Так, 5 июля 2023 года загорелся катер, уничтоживший единственный в городе док для заправки судов, что привело к остановке прихода и ухода судов, а также к закрытию тоннеля в качестве меры предосторожности.

Изначально Уиттиер был разработан армией США и использовался в качестве военной гавани и базы материально-технического снабжения во время Второй мировой войны. Огромное здание Begich Towers служило штаб-квартирой Инженерного корпуса армии США во время холодной войны. Сегодня город считается популярным местом для туристов.

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