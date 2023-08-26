Слышали крики: подросток исчез при загадочных обстоятельствах рядом с "Лестницей в небо"

Тропа длиной 1 219 метра, состоящая из 3 922 ступеней, в некоторых местах имеет ширину всего 45 сантиметров, и неосторожное движение может привести к падению с высоты 610 метров на скалы внизу

Леденящая душу деталь на одной из последних фотографий пропавшего 27 февраля 2015 года подростка может дать ключ к разгадке случившегося. Об этом пишет Daily Star.

18-летний на момент исчезновения Дейленн Пуа гостил у своей бабушки на Гавайях, когда решил пройтись по опасной лестнице Хайку ("Лестница в небо"), которая была закрыта для посещения в 1987 году по соображениям безопасности. Тропа длиной 1219 метра, состоящая из 3 922 ступеней, в некоторых местах имеет ширину всего 45 сантиметров, и неосторожное движение может привести к падению с высоты 610 метров на скалы внизу.

Дейленн решил, что он сможет пройтись по этой тропе и вернуться целым и невредимым.

Вспоминая эту историю, авторы ютуб-канала Coffeehouse Crime рассказали, что это парень был настолько увлечен походом, что документировал все путешествие, выкладывая фотографии в свои социальные сети. Но он так и не вернулся, и, несмотря на многодневные поиски, его тело так и не было найдено. После исчезновения Дэйленна двое туристов сообщили, что слышали крики о помощи, что вызвало новый виток поисков. Группа добровольцев спустилась на 183 метра вниз в конце тропы Kulana'ahane, где Дэйленн сделал свою последнюю фотографию, но никаких следов пропавшего подростка так и не было найдено.

Подросток документировал все путешествие, выкладывая фотографии в свои социальные сети Фото: коллаж Фокус

3 марта 2015 года, поиски были прекращены, и власти пришли к выводу, что подросток поскользнулся и упал и разбился насмерть где-то на тропе. Однако когда друзья начали просматривать его фотографии, они заметили одну леденящую душу деталь. На одном из снимков, который, казалось бы, показывает, как далеко удалось забраться Дейленну, видно, что на тропе еще кто-то есть. Только при увеличении масштаба снимка обнаруживается скрытая деталь.

"Очень хорошо видно, что чуть дальше по тропе присел человек, который, по-видимому, прячется и многие считают, что этот человек следил за Дейленном и в какой-то момент напал на него", — говорит блогер.

Семья Дейленна обращалась к общественности с просьбой помочь опознать мужчину на фотографии, надеясь, что у него есть подсказки, которые могли бы объяснить, что произошло с мальчиком. Этот человек так и не был опознан, но многие считают, что он что-то знает о последних минутах жизни подростка. Родные считают, что парень не просто упал с горы — он был похищен или убит загадочным человеком на лестнице Хайку.

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