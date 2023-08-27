"Всегда в отпуске": женщина жила в поездах, потому что это дешевле, чем снимать квартиру

После окончания учебы девушка отказалась от жизни на рельсах и решила жить на колесах. Она превратила свой фургон 2015 года выпуска в крошечный дом и ни о чем не жалеет.

В условиях рекордно высокой стоимости жизни становится все труднее пытаться составить бюджет на месяц, и арендаторам это хорошо знакомо, поскольку арендные ставки стремительно растут. Однако одна женщина призналась, что жила в поезде, так как это было дешевле, чем снимать жилье. Об этом пишет The Mirror.

После ссоры с арендодателем гражданка Германии Леони Мюллер решила вести кочевой образ жизни и проводить все свое время в поездах, и это оказалось дешевле, чем снимать жилье. Студентка купила годовой проездной билет за 300 фунтов стерлингов, который позволял ей бесплатно садиться на любой поезд в стране.

Леони приходилось учиться в поездах, а также мыть волосы в раковинах, и она утверждала, что чувствует себя "всегда в отпуске" и любит свободу, которую это ей дает. Понимая, что не хочет жить в своей прежней квартире, она начала жить в поезде еще в 2015 году во время учебы.

"В поездах я чувствую себя как дома и могу посетить гораздо больше друзей и городов, это все равно что постоянно находиться в отпуске. В поездах всегда есть чем заняться. Я хочу вдохновить людей на то, чтобы они задумались о своих привычках и о том, что они считают нормальным", — рассказывала она тогда Washington Post.

Девушка начала жить в поезде еще в 2015 году во время учебы Фото: Instagram/leoniemueller.work

Живя и путешествуя налегке, девушка брала с собой только рюкзак с необходимой одеждой, планшетный компьютер и гигиеническую сумку. Однако она рассказала, что некоторые ее друзья не были уверены в ее уникальном образе жизни.

"Большинству моих друзей эта идея очень нравится, хотя некоторые считают ее довольно авантюрной, а другие, напротив, отреагировали более негативно: Их обижает то, что я ставлю под сомнение привычный уклад жизни и быта", — добавила девушка.

После окончания учебы в 2020 года Леони отказалась от жизни на рельсах и решила жить на колесах. Она превратила VW Crafter 2015 года выпуска в крошечный дом и ни о чем не жалеет.

"Я делаю это до тех пор, пока мне это нравится, и у меня нет никаких планов относительно того, что я могу сделать когда-нибудь потом. Я ни разу не просыпаюсь утром и не думаю: "Ночь была бы более комфортной в настоящей квартире", — объяснила она.

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