Поклялись больше никогда не есть: люди узнали из чего делают нарезную ветчину (видео)

Видео приготовления мясных ломтиков набрало более 10 млн просмотров. В ролике был показан весь процесс, многие люди решили пересмотреть свои вкусы, а другие и вовсе отказались от такого блюда.

Люди поклялись никогда больше не покупать нарезанную ветчину после появления вирусного видеоролика с фабрики, на котором показан процесс ее изготовления. Она выглядит совершенно неузнаваемо по сравнению с привычными нам продуктами. Об этом пишет The Mirror.

Ветчина — один из самых любимых ингредиентов в мире, но задумывались ли вы когда-нибудь, как популярные мясные ломтики попадают в ваш бутерброд?

В сети появилось вирусное видео, на котором запечатлен процесс изготовления ветчины на производственной линии, но оно заставило покупателей поклясться, что они больше никогда не возьмут в руки такую упаковку. Зрители сначала приняли исходный продукт за розовое мороженое.

Видео было опубликовано пользователем TikTok @thatafricanchick2, которая утверждает, что оно снято на неизвестной фабрике по производству продуктов питания. Поскольку на видео был показан весь процесс, многие люди решили пересмотреть свои вкусы, а другие и вовсе отказались от такого блюда.

"Я не хочу в это верить", — гласила подпись под видео.

Розовая слизь зачерпывается в большие желтые бадьи и переливается работниками фабрики в банки в форме буханки, после чего они сильно ударяют по ним, чтобы распределить смесь по резервуарам, которые затем помещаются в духовку для приготовления. После того как они приготовились и приобрели коричневый цвет, похожие на что угодно, только не на ветчину, их помещают в машину для нарезки.

Нарезанные ломтики, больше похожие на привычную нам ветчину, помещаются в другую желтую ванну, предположительно для упаковки и продажи. Видео, которым поделился пользователь TikTok @thatafricanchick2, набрало более 10 млн просмотров.

Многие люди высказали свое мнение о ролике.

"Я думал, что это глазурь, потом мороженое, потом хлеб, потом вот это! Я больше никогда не буду есть мясо, я стану вегетарианцем", — написал один из зрителей.

Однако других больше впечатлила чистота на фабрике — по крайней мере, они знают, что это продукт из санитарной зоны.

"По крайней мере, процесс выглядит чистым, гораздо лучше, чем на других рабочих местах, которые я видел", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус сообщал, что работник фабрики показал, как делают крабовые палочки. Вначале крабовое мясо, похожее на белок, проходит ряд процессов, после чего его окрашивают в красный и белый цвета.

Также стало известно, что повару грозит до 9 лет тюрьмы за приготовленное на мангале блюдо. Мужчина поделился видео, в котором он показал подписчикам как нужно готовить рептилию для употребления в пищу. Повар говорит, что мясо крокодила по вкусу похоже на филе курицы.