Потратили $800 млн: таинственная компания скупает землю, чтобы построить город будущего

В 2017 году фирма Flannery Associates предложила идею превращения территории округа Солано в пешеходный город, работающий на чистой энергии и рассчитанный на десятки тысяч жителей.

В США таинственная компания, поддерживаемая миллиардерами Кремниевой долины, скупает земли в северном округе Калифорнии, намереваясь построить в штате совершенно новый город. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, в число инвесторов входят некоторые из самых узнаваемых имен Долины — от Марка Андреессена до Лорен Пауэлл Джобс.

Фирма Flannery Associates вложила 800 миллионов долларов в приобретение тысячи акров сельскохозяйственных угодий в округе Солано, который находится на северо-востоке от города Сан-Франциско.

С 2018 года компания приобрела около 52 тысяч акров земли в районе базы ВВС Travis. Согласно сообщению, государственные чиновники начали расследование этих покупок в связи с опасениями, что за фирма может представлять иностранные интересы.

О компании Flannery Associates и ее конкретных планах по развитию города известно немного. По данным Times, компанию возглавляет Ян Срамек, 36-летний бывший трейдер Goldman Sachs. Среди его сторонников Марк Андреессен, Пауэлл Джобс, Майкл Мориц из Sequoia Capital, соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и другие. Пока неясно, сколько каждый из них вложил в компанию.

В 2017 году компания Flannery Associates предложила идею превращения территории округа Солано в пешеходный город Фото: Google Maps

В 2017 году компания Flannery Associates предложила идею превращения территории округа Солано в пешеходный город, работающий на чистой энергии и рассчитанный на десятки тысяч жителей. Согласно данным по недвижимости, средняя цена жилья в округе составляет 585 тысяч долларов.

Майкл Мориц сообщил, что компания приобрела около 1400 акров земли по цене менее 5 тысяч долларов за акр. Однако с тех пор цена покупки резко возросла, и инвесторы стали тратить до 15 000 долларов за акр. В мае адвокаты Flannery подали иск против группы землевладельцев округа Солано, утверждая, что они вступили в сговор с целью завышения цен на свои участки.

В иске утверждается, что компания переплатил владельцам примерно 170 млн долларов и требует возмещения ущерба в размере не менее 510 млн долларов.

Издание отмечает, что Кремниевая долина уже давно стремится построить город с нуля, иногда с утопическим видением "умного города". Основатели технологических компаний, включая Билла Гейтса и Илона Маска, также имеют представление о собственных городах.

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