Многомиллионная находка: мужчина обнаружил в шкафу украденную у звезды Голливуда "реликвию"

Когда-то Николас Кейдж был владельцем легендарного Action Comics No.1, в котором миру был представлен Супермен. Комикс был выпущен в 1938 году и стоил тогда всего 10 центов. На сегодняшний день существует всего 100 экземпляров.

В США мужчина, купивший в Калифорнии заброшенную кладовку, обнаружил в ней вещь стоимостью 2,1 млн долларов, некогда принадлежавшую американскому актеру Николасу Кейджу. Об этом пишет Daily Star.

Чаще всего те, кто роется в заброшенных кладовках, находят не сокровища, а мусор. Но один человек сделал многомиллионную находку, обнаружив в грузовом контейнере предмет, принадлежавший когда-то Николасу Кейджу.

Любовь звезды "Призрачного гонщика" к Супермену ни для кого не секрет. В июле он даже снялся в фильме "Флэш" в костюме Человека из стали. На самом деле Кейдж настолько фанат супергероя, что назвал своего второго сына Кал-Эл — криптонское имя Супермена.

Когда-то актер был владельцем легендарного Action Comics No.1, в котором герой был представлен миру. Комикс был выпущен в 1938 году и стоил тогда всего 10 центов. Прошло 85 лет, и на сегодняшний день существует всего 100 экземпляров.

Комикс стал первым изданием подобного рода, проданным более чем за 2 млн долларов США Фото: коллаж Фокус

В 1997 году Кейдж приобрел копию этой ценной памятной вещи, посвященной Супермену, за огромную сумму в 150 тысяч долларов. Компания Certified Guaranty Company поставила ему почти идеальную оценку 9,0 — самую высокую из всех известных для данного издания комиксов.

Всего три года спустя редкую вещь сняли со стены в его доме грабители. Полицейские думали, что нашли ее в 2002 году, но оказалось, что это не так, и комикс считали потерянным навсегда. Так было до тех пор, пока в апреле 2011 года он не обнаружился в заброшенном складском помещении в Калифорнии.

Неназванный человек, купивший контейнер со шкафом, был в недоумении от своей находки и обратился за помощью к аукционисту Дэну Дотсону из Storage Wars.

"Это божественное провидение, что комикс был найден, и я надеюсь, что реликвия будет возвращена моей семье", — узнав о находке, заявил тогда Кейдж.

Издание отмечает, что менее чем через год после обнаружения комикса он был продан на аукционе неназванным лицом, которое могло быть либо Кейджем, либо покупателем склада. Он стал первым изданием подобного рода, проданным более чем за 2 млн долларов США.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.