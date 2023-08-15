Канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий (видео)

В магазине пообещали, что тот, кто откроет их сейф, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть тайник удалось обычному водителю автобуса.

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Книжный магазин в Балтиморе (штат Мэриленд, США), получивший в наследство большой сейф с "тайной", обратился к любителям взлома с просьбой открыть хранилище, простоявшее несколько десятилетий запертым. Этот вызов принял Рик Аммаззини из Канады. Об этом пишет UPI.

Мужчина, работающий водителем в компании Winnipeg Transit в Манитобе, рассказал, что взлом сейфов стал его хобби около 12 лет назад, и интернет-группа энтузиастов-единомышленников предложила ему принять вызов книжного магазина Red Emma's Bookstore в Балтиморе.

"Ты должен пойти и сделать это, писали они. В ответ я сказал, что сделаю если мне заплатят за это", — рассказал канадец в интервью CTV News.

Краудфандинговая кампания быстро собрала 1300 долларов, необходимых Аммаззини для поездки. По словам водителя, в первый же день попытка взломать замок оказалась сложнее, чем ожидалось.

"Обычно на взлом такого замка уходит час или полтора. Я столкнулся с некоторыми проблемами, замок работал не так, как должен был", — сказал он.

Взломать замок оказалась сложнее, чем ожидал водитель автобуса Фото: Instagram/redemmas

После первого дня попыток он обратился к своему интернет-сообществу, и оно дало ему несколько советов.

"На следующий день, получив новые знания, я смог понять, что делает замок и какие неудачи я испытываю", — сказал Аммаззини.

Он провел в книжном магазине целый день, пока дверь сейфа наконец не открылась.

"Я прикасался к циферблату в течение 10 часов. Мои руки были черными от латуни, я так долго к нему прикасался", — добавил он.

В магазине пообещали, что тот, кто откроет сейф, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное, но в итоге Аммаззини нашел только пустые деревянные ящики, несколько скрепок и старую платежную ведомость. По словам мужчины, он не был разочарован, а просто хотел получить опыт.

"Владелец магазина был очень рад, потому что у него не было таких разочарований, как у меня, когда я открывал сейф, а там ничего не было. Он хочет думать, что там золото и бриллианты", — сказал канадец.

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