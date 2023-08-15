Канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть (відео)

У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхній сейф, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити схованку вдалося звичайному водієві автобуса.

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Книжкова крамниця в Балтиморі (штат Мериленд, США), що отримала у спадок великий сейф із "таємницею", звернулася до любителів злому з проханням відкрити сховище, яке простояло кілька десятиліть замкненим. Цей виклик прийняв Рік Аммаззіні з Канади. Про це пише UPI.

Чоловік, який працює водієм у компанії Winnipeg Transit у Манітобі, розповів, що злом сейфів став його хобі близько 12 років тому, й інтернет-група ентузіастів-однодумців запропонувала йому прийняти виклик книжкової крамниці Red Emma's Bookstore у Балтіморі.

"Ти повинен піти і зробити це, писали вони. У відповідь я сказав, що зроблю, якщо мені заплатять за це", — розповів канадець в інтерв'ю CTV News.

Краудфандингова кампанія швидко зібрала 1300 доларів, необхідних Аммаззіні для поїздки. За словами водія, першого ж дня спроба зламати замок виявилася складнішою, ніж очікувалося.

"Зазвичай на злом такого замка йде година або півтори. Я зіткнувся з деякими проблемами, замок працював не так, як мав би", — сказав він.

Зламати замок виявилося складніше, ніж очікував водій автобуса Фото: Instagram/redemmas

Після першого дня спроб він звернувся до своєї інтернет-спільноти, і вона дала йому кілька порад.

"Наступного дня, отримавши нові знання, я зміг зрозуміти, що робить замок і які невдачі я відчуваю", — сказав Аммаззіні.

Він провів у книжковому магазині цілий день, поки двері сейфа нарешті не відчинилися.

"Я торкався циферблата протягом 10 годин. Мої руки були чорними від латуні, я так довго до нього торкався", — додав він.

У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє сейф, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне, але в підсумку Аммаззіні знайшов тільки порожні дерев'яні ящики, кілька скріпок і стару платіжну відомість. За словами чоловіка, він не був розчарований, а просто хотів отримати досвід.

"Власник магазину був дуже радий, бо в нього не було таких розчарувань, як у мене, коли я відкривав сейф, а там нічого не було. Він хоче думати, що там золото і діаманти", — сказав канадець.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік викопав капсулу часу з моторошними речами всередині. За його словами, він натрапив на брудну банку, заклеєну скотчем, і вирішив викопати її із землі за допомогою ножа.

Також стало відомо, що жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні. Її сестра виявила там журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони і зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.