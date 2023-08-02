"Випустив у світ прокляття": чоловік викопав капсулу часу з моторошними речами всередині (фото)

Один із домовласників, який побажав залишитися невідомим, виклав у соціальні мережі фото "моторошної" капсули часу, яку він відкопав у своєму саду. Користувачі закликають його повернути капсулу на місце, поки ніхто не пошкодував про це.

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Чоловік був здивований, виявивши у дворі свого будинку "прокляту" капсулу часу. За його словами, він натрапив на брудну банку, заклеєну скотчем, і вирішив викопати її із землі за допомогою ножа. Про це пише The Mirror.

Вичистивши її, він побачив, що всередині щось плаває в коричневій рідині. Це ще більше зацікавило його.

"Я відкрив ємність. Сильний маслянистий запах вразив мене. Я пішов за рукавичками і пінцетом. Висипав усе це на сітку. Там були якісь папірці, на яких було щось написано. Усе це було в якійсь маслянистій ароматичній субстанції. Там було кілька листків і один чилі, але не соус", — написав він на сайті Imgur.

Чоловік натрапив на брудну банку, заклеєну скотчем Фото: колаж Фокус

Потім чоловік побачив двох маленьких ганчір'яних ляльок — білу і чорну, — пов'язаних між собою мотузкою. Він відніс їх у будинок, вимив і спробував зібрати докупи записку, яка лежала поруч із ними в банці.

"На ганчірковій ляльці та контейнері була липка масляниста маса. Що за дичина? Я ретельно промив шматочки паперу і почав складати слова. Там були тільки імена, я не знаю жодного з цих людей (усі чоловіки). Почерк не належить нікому з членів моєї родини. Я підозрюю, що це було закопано кимось із працівників будинку деякий час тому", — додав чоловік.

Чоловік побачив двох маленьких ганчіркових ляльок Фото: cat-scream

Більшість користувачів порадили йому повернути все на місце, інші закликали його "відкрити ляльок" і подивитися, чи не заховано в них що-небудь. Після того як повідомлення з'явилося на Reddit, люди почали давати поради чоловікові.

"Чоловік випустив у світ прокляття. Однак чаклунство має приблизно стільки ж сили, скільки й Бог. Але якщо ви справді хвилюєтеся, купіть шавлію і намажте нею будинок. Це як контрпрокляття", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні. Її сестра виявила там журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони і зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.

Також стало відомо, що чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами. Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.