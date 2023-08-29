"Я услышал крик": прохожий поймал маленькую девочку, которая выпала с 5 этажа (фото)

Мужчина увидел, что ребенок вылез на карниз и стал прямо под балконом, пытаясь его поймать.

В Италии 37-летний Маттиа Агуцци чудом спас ребенка, который выпал с балкона пятого этажа дома, где жил с семьей. Об этом пишет CNN.

Он со своей девушкой как раз шел в магазин, когда услышал крики о помощи из квартиры на верхнем этаже.

"Я услышал крик мужчины, когда увидел маленькую девочку, склонившуюся на карниз. Маленькая девочка все больше наклонялась и перелезала через карниз, она держалась только двумя руками, а ее ноги были в воздухе", — сказал Агуцци.

Он крикнул, пытаясь привлечь внимание трехлетнего ребенка, чтобы она не выползала дальше. Но когда понял, что она его не слышит, он рассчитал ее траекторию и стал прямо под балконом и ждал, чтобы ее поймать, это ему удалось.

"Сначала я не чувствовал никаких признаков жизни, потом ребенок начал плакать, и я вздохнул с облегчением", — сказал он.

Поняв, что случилось, на улицу выбежали родители девочки и быстро отвезли ее в больницу. По его словам, родители ребенка были в шоке, но с девочкой сейчас все хорошо.

Напомним, что мужчина нашел спрятанное под ковром 100-летнее письмо. Оно было адресовано матери солдата и содержало послание от американского военного, который находился на службе во Франции.

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