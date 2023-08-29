Потерял дар речи: мужчина нашел спрятанное под ковром 100-летнее письмо (фото)

Супруги купили дом, чтобы восстановить его, но в процессе ремонта обнаружили интересную находку — письмо солдата Американских экспедиционных сил времен Первой мировой войны.

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В процессе ремонта и обновления дома своей бабушки, мужчина случайно столкнулся на неожиданное сокровище — письмо американского солдата времен Первой мировой войны, отправленное во Францию в 1917 году. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Супружеская пара приобрела дом, чтобы восстановить его в стиле прошлых десятилетий. Когда мужчина удалял старый ковер, он обнаружил письмо, которое было спрятано под ним на протяжении более ста лет. Письмо было адресовано матери солдата и содержало послание от американского военного, находившегося на службе во Франции.

Из немногочисленных фрагментов письма удалось прочесть: "Вчера открылся наш Y.M.C.A., и это, конечно, очень удобно. У нас прекрасная погода [неразборчиво] и работа как [неразборчиво]. Я мало о чем могу написать. Корабельные [неразборчиво] так строги. Конечно, пишите как можно чаще. С большой любовью, G M Parker. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франция".

Исследуя эту находку, мужчина предположил, что письмо было отправлено его бабушке прапрадедом, который служил во Франции. Однако позже стало известно, что письмо было оставлено предыдущим владельцем дома, доктором Джорджем М. Паркером, который проживал там долгое время.

Обнаружение вызвало интерес и у пользователей Reddit. Один из них предположил, что затемненные места в письме могли быть следствием цензуры, применяемой к исходящей корреспонденции во время войны. Письмо, по всей видимости, отправленное "на действительной службе в Американских экспедиционных силах", раскрыло кусочек истории времен Первой мировой войны.

Кроме того, мужчина обнаружил еще одно интересную находку во время ремонта — коллекционную бейсбольную карточку, спрятанную в стене. Это оказалась карточка Брукса Робинсона, которая, как выяснилось, принадлежала его тестю. Комментарии пользователей подчеркнули ценность этой находки для коллекционеров и ностальгию по прошлому.

Ранее сообщалось, что в США женщина получила открытку, которая, как оказалось, была отправлена из Парижа, Франция, в 1969 году.

Также стало известно, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени.